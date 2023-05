Ma powstać trzecia spółka budująca czynszówki

Jak zapowiedział wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski podczas piątkowej (26 maja) konferencji prasowej, powstaje trzecia spółka budownictwa SIM. - Kolejnych czterdzieści gmin jest zainteresowanych uczestnictwem w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. To potencjał, który pozwoli zawiązać trzecią spółkę budującą mieszkania pod wynajem – mówił Piotr Opaczewski. My spytaliśmy wicewojewodę m. in. o to, czy rządowy program SIM nie podzieli losów innego rządowego programu Mieszkania Plus, który, jak kilka dni temu przyznał minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda „nie wypaliło” i zostanie zamknięty.

Trzecia spółka

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to program, w ramach którego rząd we współpracy z samorządami planuje budowę mieszkań lokatorskich z preferencyjnymi opłatami za użytkowanie. Mieszkania z czasem będzie można wykupić na własność. Jak podkreślali wielokrotnie przedstawiciele rządu, mają być przeznaczone dla rodzin, których nie stać na wzięcie kredytu hipotecznego czy wynajem mieszkania po cenach rynkowych, ale stać na opłacanie czynszu. Mieszkania mają budować spółki celowe, powołane przez Krajowy Zasób Nieruchomości i zainteresowane samorządy. W województwie warmińsko-mazurskim powołano dotychczas dwie takie spółki. - Są to SIM KZN Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynie oraz SIM KZN Północ z siedzibą w Olsztynku. Bierze w nich udział łącznie 26 samorządów, w tym dwa z województwa pomorskiego, czyli Tczew i Nowy Dwór Gdański - mówił Piotr Opaczewski.

Jak zapowiedział wicewojewoda warmińsko-mazurski, ma powstać trzecia spółka SIM. - Jest zainteresowanie ze strony samorządów, spotykałem się z wójtami i burmistrzami województwa przez ostatni miesiąc, nie wszyscy dokładnie znali jeszcze ten program. Dotarliśmy z informacją do wszystkich samorządów. Zainteresowanie udziałem w programie wyraziło 40 gmin, to duży potencjał na trzecią spółkę i z pewnością uda się ją powołać. Być może powstanie ona w partnerstwie z województwem kujawsko -pomorskim. Aby zapewnić cenę najmu akceptowalną przez lokatorów, spółka musi wybudować około tysiąc mieszkań. Przypomnę, że różnica między Elbląskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, a SIM na korzyść tego drugiego programu, jest taka, że daje on możliwość dojścia do własności mieszkania po 15 latach - mówił Piotr Opaczewski.

Jaki czynsz?

Z terenu powiatu elbląskiego nie przystąpiły do programu gminy Godkowo, Młynary, Tolkmicko i Markusy. Pisaliśmy o tym w tym artykule. Ile będzie wynosił czynsz w mieszkaniu SIM? - Będzie on wynikał m. in. z kosztów budowy mieszkania. Górna wysokość czynszu jest wskazana w ustawie. W naszym województwie będzie to maksymalnie 20 zł za m2, plus opłata za media - mówi Piotr Opaczewski.

W artykule 28 wspomnianej ustawy możemy przeczytać: „Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową" .

Zgodnie z ustawą, kwota czynszu w SIM nie może przekraczać: 4 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Warto wspomnieć, że wartość odtworzeniowa oznacza iloczyn powierzchni użytkowej i średniego kosztu budowy 1 metra kwadratowego

"Sprzątam i przepraszam"

Piotra Opaczewskiego spytaliśmy, czy nie obawia się, że rządowy program SIM podzieli losy innego, zapowiadanego jako sztandarowy program rządu Prawa i Sprawiedliwości: Mieszkanie Plus. W ubiegłym tygodniu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przyznał, że rządowy program Mieszkanie Plus nie wypalił i będzie zamykany. Przypomnijmy, że ramach tego programu miano wybudować 100 tys. mieszkań. Wybudowano 20 tys. Lokatorzy "mieszkań plus" od dłuższego czasu alarmują, że zaoferowane im stawki czynszów nie tylko nie są niższe niż rynkowe, ale w niektórych przypadkach znacznie je przekraczają.

- Ja dziś sprzątam po Mieszkaniu Plus. Za chwilę zaproponuje rozwiązanie, które zamknie ten temat" - powiedział minister rozwoju i technologii. Polityk przeprosił za liderów tego projektu i zaznaczył, że "dziś idziemy w zupełnie innym kierunku". W czwartek (25 maja) wiceminister rozwoju Piotr Uściński wyjaśnił w Sejmie, że nie będzie dalej rozwijana tzw. rynkowa część Mieszkania Plus, za którą odpowiada PFR Nieruchomości, natomiast część społeczna programu, czyli mieszkania komunalne i społeczne ze wsparciem państwa będzie kontynuowana.

- Zawsze przy przetargach jednym z głównych czynników przy wyborze oferty jest jednak cena. Tutaj widzę dużą rolę prezesów spółek SIM, żeby mieszkania były dobrej jakości. Ja na pewno tematu jakości nie odpuszczę. Przypomnę, że w cenie tego mieszkania jest zabudowa kuchni, meble kuchenne, lodówka, piekarnik, płyta grzewcza, wykończona łazienka, podłogi, oświetlenie. Spółki SiM są objęte prawem zamówień publicznych, liczyć się trzeba z tym, że gdy się określi pewne parametry i wejdzie słaby produkt o niskiej jakości, to co można zrobić - podkreśla Piotr Opaczewski.

"Z widokiem na park"

Przypomnijmy. W gminie Gronowo Elbląskie zaplanowano wstępnie budowę 21 mieszkań w ramach programu SIM.

- W programie Spółdzielczych Inicjatyw Mieszkaniowych jesteśmy i nie zastanawialiśmy się długo nad przystąpieniem do niego. W moim przekonaniu jest to dobra inicjatywa. Przewidujemy budowę od 21 do 25 mieszkań. Chcemy, aby budynku były także mieszkania chronione i jedno dedykowane osobom niepełnosprawnym. Mamy już przygotowaną nieruchomość w Gronowie Elbląskim. Działka należy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, więc gmina już nie musi wykonywać żadnych czynności związanych z jej przekazywaniem - mówił w rozmowie z nami 17 kwietnia Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo Elbląskie.

Do programu przystąpiła również w 2021 roku gmina Pasłęk. Zaplanowana jest budowa 150 mieszkań. - Wówczas Rada Gminy Pasłęk podjęła uchwałę intencyjną i przystąpiliśmy do programu SIM. Osiedle będzie znajdowało się w pobliżu Parku Ekologicznego im. Stanisława Pankalli, przy ul. Partyzantów. Budynki będą dwupiętrowe z dużą powierzchnią zabudowy, ponieważ osiedle będzie zajmowało ponad 2 hektary. Uważam, że będą to dobre warunki do życia, szczególnie dla młodych ludzi - mówił Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Jak podkreślił Marek Sarnowski, SIM to mieszkania dla osób, które nie mają zdolności kredytowej. - Są one przeznaczone dla osób, która mają pracę i możliwość płacenia czynszu, ale nie mogą otrzymać kredytu. Ile będzie wynosił czynsz w takim mieszkaniu? Tego jeszcze nie wiemy, jest to zbyt odległa perspektywa. Jednak będzie on zdecydowanie niższy od kosztu wynajęcia mieszkania na wolnym rynku. Samo mieszkanie będzie można wykupić na własność po 15 latach - mówił Marek Sarnowski.

Jak podkreślił zastępca burmistrza Pasłęka, obecnie przygotowywana jest koncepcja architektoniczna osiedla. Pod koniec tego roku zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego. - Budowa mieszkań ma się rozpocząć pod koniec 2024 roku - mówił Marek Sarnowski.