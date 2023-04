W powiecie wybudują tanie czynszówki

- Po stronie samorządu nie leży gestia partycypacji finansowej w tę inicjatywę, i tym się ona różni od mieszkań komunalnych, do których samorządy zawsze dokładają - tak o Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej mówił w poniedziałek (17 kwietnia) Paweł Krasowski, doradca ds. budownictwa czynszowego Krajowego Zasobu Nieruchomości, podczas spotkania z samorządowcami powiatu elbląskiego. Do programu SIM przystąpiły już m.in. gminy Pasłęk i Gronowo Elbląskie.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to program, w ramach którego rząd we współpracy z samorządami planuje budowę mieszkań lokatorskich z preferencyjnymi opłatami za użytkowanie. Mieszkania z czasem będzie można wykupić na własność. Jak podkreślali wielokrotnie przedstawiciele rządu, mają być przeznaczone dla rodzin, których nie stać na wzięcie kredytu hipotecznego czy wynajem mieszkania po cenach rynkowych, ale stać na opłacanie czynszu. Mieszkania mają budować spółki celowe, powołane przez Krajowy Zasób Nieruchomości i zainteresowane samorządy. W województwie warmińsko-mazurskim powołano dotychczas dwie takie spółki. Więcej o zasadach SIM pisaliśmy w tym artykule.

Z terenu powiatu elbląskiego nie przystąpiły do programu gminy Godkowo, Młynary, Tolkmicko i Markusy.

W gminie Gronowo Elbląskie zaplanowano wstępnie budowę 21 mieszkań w ramach programu SIM.

- W programie Spółdzielczych Inicjatyw Mieszkaniowych jesteśmy i nie zastanawialiśmy się długo nad przystąpieniem do niego. W moim przekonaniu jest to dobra inicjatywa. Przewidujemy budowę od 21 do 25 mieszkań. Chcemy, aby budynku były także mieszkania chronione i jedno dedykowane osobom niepełnosprawnym. Mamy już przygotowaną nieruchomość w Gronowie Elbląskim. Działka należy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, więc gmina już nie musi wykonywać żadnych czynności związanych z jej przekazywaniem - mówi Marcin Ślęzak, wójt gminy Gronowo Elbląskie.

Do programu przystąpiła również w 2021 roku gmina Pasłęk. Zaplanowana jest budowa 150 mieszkań. - Wówczas Rada Gminy Pasłęk podjęła uchwałę intencyjną i przystąpiliśmy do programu SIM. Osiedle będzie znajdowało się w pobliżu Parku Ekologicznego im. Stanisława Pankalli, przy ul. Partyzantów. Budynki będą dwupiętrowe z dużą powierzchnią zabudowy, ponieważ osiedle będzie zajmowało ponad 2 hektary. Uważam, że będą to dobre warunki do życia, szczególnie dla młodych ludzi - mówi Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Jak podkreśla Marek Sarnowski, SIM to mieszkania dla osób, które nie mają zdolności kredytowej. - Są one przeznaczone dla osób, która mają pracę i możliwość płacenia czynszu, ale nie mogą otrzymać kredytu. Ile będzie wynosił czynsz w takim mieszkaniu? Tego jeszcze nie wiemy, jest to zbyt odległa perspektywa. Jednak będzie on zdecydowanie niższy od kosztu wynajęcia mieszkania na wolnym rynku. Samo mieszkanie będzie można wykupić na własność po 15 latach - dodaje Marek Sarnowski.

Jak podkreśla zastępca burmistrza Pasłęka, obecnie przygotowywana jest koncepcja architektoniczna osiedla. Pod koniec tego roku zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego. - Budowa mieszkań ma się rozpocząć pod koniec 2024 roku - dodaje Marek Sarnowski.

W spotkaniu z samorządowcami zasady programu SIM wyjaśniał Paweł Krasowski, doradca ds. budownictwa czynszowego. Krajowego Zasobu Nieruchomości. - Jeśli chodzi o ideę SIM, to nie odkrywamy tutaj Ameryki, ponieważ bazujemy na ustawie, na której bazowały dotychczas Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Była ona kilka razy nowelizowana i obecnie nie ma możliwości utworzenia TBS, ich miejsce zajęły właśnie społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Główna różnica między SIM a TBS jest taka, że jest tutaj możliwość dochodzenia do własności w wynajmowanych mieszkaniach - wyjaśnia Paweł Krasowski.

Podkreślił również, że „po stronie samorządu nie leży gestia partycypacji finansowej w tę inicjatywę, i tym się to różni od mieszkań komunalnych, do których samorządy zawsze dokładają”. - Tutaj obowiązuje zasada najmu instytucjonalnego, w którym zawierają się wszelkie koszty utrzymania tego lokalu. Uważam, że to mieszkania, które są najbardziej sprawiedliwą formą budownictwa. Obowiązuje zasada płacisz - mieszkasz, czyli za moje mieszkanie nikt z mieszkańców miasta czy gminy nie dopłaca - mówi Paweł Krasowski.

Organizatorem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Elblągu, był wojewoda warmińsko-mazurski, reprezentował go wicewojewoda Piotr Opaczewski.

- Mocno zaangażowałem się w budowę SIM. Zauważyłem, że część samorządowców do końca jeszcze nie rozumie, co to jest za program i po co on jest. Gdy zostałem wicewojewodą, planowałem, aby dotrzeć do każdej gminy, jednak nie ma na to szans, by dotrzeć do każdej oddzielnie. Idąc trochę na skróty poprosiłem starostów wszystkich powiatów w województwie, by takie spotkanie zorganizować. Oprócz idei SIM poruszamy dzisiaj także temat klastrów energetycznych i lokalnych partnerstw ds. wody - wyjaśnia Piotr Opaczewski.