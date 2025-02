Mają pomysł na promocję Zalewu Wiślanego

Elbląg wspólnie z Tolkmickiem, Fromborkiem i Braniewem chce podjąć współpracę w obszarze promocji Zalewu Wiślanego. W planach jest wspólne organizowanie wydarzeń i utworzenie szlaku turystycznego.

Pierwsze spotkanie dotyczące tej współpracy odbyło się pod koniec stycznia we Fromborku i, jak podkreślają urzędnicy elbląskiego ratusza, określało ono jedynie ramy przyszłej współpracy.

- Każda z gmin ma zaplanowany kalendarz imprez na 2025 rok. Pierwszym krokiem będzie wypracowanie modelu współpracy i koordynacja działań marketingowych w celu zwiększenia promocji zaplanowanych imprez kulturalnych i sportowych czy innych wydarzeń, które mogą przyciągać mieszkańców sąsiednich gmin i turystów. Jednym z takich działań będzie opracowanie wspólnego kalendarza imprez. W planach jest organizacja wspólnego, cyklicznego wydarzenia, które mogłoby odbywać się w wyżej wymienionych miastach – wyjaśniają pracownicy Referatu Zespołu Prasowego w Biurze Prezydenta Miasta.

Jaką korzyść może odnieść Elbląg z takiej współpracy? - Wielu mieszkańców Braniewa, Tolkmicka, Fromborka pracuje, uczy się lub studiuje w Elblągu. Wspólna promocja imprez, oferty kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej ma przyczynić się do większego udziału w naszych imprezach mieszkańców sąsiednich gmin, a także korzystania przez nich z naszej oferty kulturalnej i sportowej. Jednocześnie chcemy wykorzystać efekt synergii, by jeszcze skuteczniej przyciągać do wszystkich naszych gmin turystów z Polski i zagranicy – tłumaczą urzędnicy.

Jednym z pomysłów jest stworzenie wspólnego szlaku turystycznego. - To wymaga jednak opracowania wspólnej koncepcji i wypracowania modelu finansowania, w tym również sposobu pozyskania środków zewnętrznych na realizację tej koncepcji i jej promocję – dodają urzędnicy.

Na pierwszym spotkaniu nie były poruszane kwestie finansowe.