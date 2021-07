Majątki radnych pod lupą

W czwartek przedstawiliśmy informację z oświadczeń majątkowych władz miasta, teraz czas na poszczególnych radnych. Kto zgromadził największy majątek, który z radnych zarobił najwięcej, jak zmieniły się ich majątkowa sytuacja w porównaniu z 2019 rokiem?

2020 był dziwnym rokiem dla Rady Miejskiej, która z powodów pandemii obradowała zdalnie. W ten sposób odbywały się spotkania poszczególnych komisji jak i obrady sesyjne. Jak pandemia wpłynęła na sytuację majątkową radnych? Tego się można dowiedzieć z oświadczeń majątkowych. Prezentujemy najważniejsze zapisy, porównując zmiany które zaszły w oświadczeniach w porównaniu z 2019 r. (w kolejności alfabetycznej)



Małgorzata Adamowicz, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 55 tys. zł (wzrost o 19 tys. w porównaniu z 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 57,8 m kw. o wartości 280 tys. zł (współwłasność); 49-metrowe mieszkanie o wartości 180 tys. zł (współwłasność). Bez zmian z 2019 r.

wynagrodzenie za 2020 rok: 77 tys. zł (praca w Szpitalu Miejskim), 27,8 tys. zł (dieta radnej). Wynagrodzenie większe o 12 tys. zł w porównaniu z 2019 r.

samochód: nie ma (w 2019 r. miała renault)

kredyt: nie ma



Cezary Balbuza, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 22,5 tys. zł (więcej o 6 tys. zł niż w 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57 m kw. o wartości 400 tys. zł (wartość mieszkania wzrosła o 80 tys. zł)

wynagrodzenie za 2020 r.: 71,8 tys. zł (umowa o pracę, mniej o 10 tys. w porównaniu z 2019 r.), 27,8 tys. zł (dieta radnego)

samochód: kia sportage (2011). Bez zmian

kredyt: hipoteczny (do spłaty 161,8 tys. zł). Spłacił kredyt samochodowy.



Marek Burkhardt, klub KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,9 m kw o wartości 150 tys. zł. Zwiększona wartość mieszkania o 28 tys. w porównaniu z2019 r.

wynagrodzenie za 2020 r.: 46 tys. zł (emerytura, więcej o 30 tys. zł niż w 2019 r.), 27,8 tys. zł (dieta radnego, mniejsza o 2 tys. zł niż w 2019)

samochód: nissan qashqai (2010). Radny zmienił auto na nowsze

kredyt: nie ma



Antoni Czyżyk, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 195 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa, więcej o 30 tys. niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 220 m i wartości 350 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie 49 m kw. o wartości 230 tys. zł (współwłasność małżeńska), działka o pow. 400 m kw. i wartości 63,5 tys. zł – współwłasność małżeńska (przybyła działka w porównaniu z 2019 r.)

wynagrodzenie za 2020 r.: 110,8 tys. zł (umowa o pracę, mniej o 22 tys. zł), 9,9 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, mniej o 9 tys. zł), 32,2 tys. zł (dieta radnego, bez zmian)

samochód: toyota yaris (2014, współwłasność małżeńska)

kredyt: hipoteczny (do spłaty 30,1 tys. franków szwajcarskich)



Monika Dwojakowska, radna klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności:: 15 tysięcy zł (więcej o 15 tys. niż w 2019 r.)

nieruchomości: dom o powierzchni 220 m kw. i wartości 450 tys. zł; mieszkanie 48 m kw o wartości 200 tys. zł (wzrosła wartość mieszkania o 20 tys. zł)

wynagrodzenie za 2020 r.: 68,4 tys. zł (umowa o pracę, mniej o 2 tys. zł), 18,9 tys. zł (dieta radnej, bez zmian)

samochód: toyota avensis (2007), bez zmian

kredyt: hipoteczny w wysokości 350 tys. zł

Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 102 tys. zł (wspólnie z żoną), 19 tys. w funduszach inwest. (łącznie z żoną). W sumie ok. 10 tys. zł mniej niż w 2019 roku.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 61,4 m kw i wartości ok. 250 tys. zł (wspólnie z żoną). Bez zmian

wynagrodzenie za 2020 r.: 34,1 tys. zł (emerytura), 10,4 tys. zł (dieta radnego, jest nim od kwietnia 2020 r.)

samochód: fiat tipo sedan (2020) o wartości 51,3 tys. zł. kupiony częściowo w kredycie (współwłasność z żoną). Poprzednie auto opel corsa wart. 10 tys. zł oddał w rozliczeniu.

Kredyt: 25,6 tys. zł (samochodowy)

Paweł Fedorczyk, radny niezależny

oszczędności: 190 tys. zł (więcej o 60 tys. w porównaniu z 2019 r.)

nieruchomości: dom o pow. 198 m kw. wraz z 17,5-metrowym garażem o łącznej wartości 500 tys. zł (współwłasność małżeńska). Bez zmian

wynagrodzenie za 2020 r..: 165,1 tys. zł (umowa o pracę, więcej o ok. 15 tys. zł), 19 tys. zł (dieta radnego), 19,6 tys. zł (za pracę w radzie nadzorczej braniewskiego EPWiK), 10,1 tys. zł (za pracę w radzie nadzorczej Małopolskiego Rynku Hurtowego w Tarnowie, mniej o 16 tys. zł niż w 2019 r.); wynagrodzenie z mianowania żony - 63,4 tys. zł; odsetki od lokat bankowych - 164. zł;

samochód: toyota iq (2009), toyota CH-R (2019), bez zmian

kredyt: nie ma



Janusz Hajdukowski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 70 tys. zł (110 tys. mniej niż w 2019 r.), ok. 15 tys. euro, ok. 500 dolarów

nieruchomości: dom o pow. 79,4 m kw i wartości 250 tys. zł, mieszkanie o pow. 61,4 m kw. i wartości 300 tys. zł (zwiększona wartość mieszkania o 150 tys. w porównaniu z 2019 r.); mieszkanie 25,8 m kw. i wartości ok. 120 tys. zł (zwiększona wartość o ok. 50 tys. zł w porównaniu z 2019 r.). Radnemu ubyło w majątku jedno mieszkanie o pow. 47 m kw.

wynagrodzenie za 2020 r.: 70,9 tys. zł oraz 27,8 tys. zł (dieta radnego); bez zmian

samochód: nie ma. Rok temu miał hondę civic.

kredyt: nie ma



Jolanta Janowska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 10 tys. zł (bez zmian z 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,8 m kw. i wartości 230 tys. zł (wartość mieszkania podniesiona o 20 tys. zł w porównaniu z 2019 r.)

wynagrodzenie za 2020 r..: 84,3 ys. zł (umowa o pracę, przychód większy o ok. 8 tys. zł w porównaniu z 2019 r.), 19,3 tys. zł (dieta radnej)

samochód: nie ma (miała toyotę corollę)

kredyt: nie ma (w 2019 miała kredyt samochodowy)



Marek Kamm, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 10 tys. zł (wzrost o 5 tys. w porównaniu z 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 66,4 m kw o wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o pow. 61 m kw. (współwłasność małżeńska) o wartości 260 tys. zł (przybyło jedno mieszkanie)

wynagrodzenie za 2020 r..: 43,9 tys. zł (umowa o pracę MOSiR, mniej o ok. 1 tys. zł); 14,3 tys. zł (dieta radnego, mniej o 500 zł w porównaniu z 2019). Nie ma w tym roku umów zleceń.

samochód: nie ma. W oświadczenie wpisał rower o wartości 10,5 tys. zł. Bez zmian

kredyt: 72, 5 tys. zł (kredyt mieszkaniowy), bez zmian



Wojciech Karpiński, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności:2 tys. zł (więcej o 1 tys. w porównaniu z 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,7 tys. zł i wartości ok. 300 tys. zł. Bez zmian

wynagrodzenie za 2020 r..: 29,9 tys. zł brutto (umowa MDK, więcej o ok. 7 tys. zł), 40,9 tys. zł brutto (emerytura, więcej o 2 tys. zł), 19,3 tys. zł (dieta radnego, bez zmian)

samochód: renault clio (2014) o wartości ok. 20 tys. zł. Bez zmian

kredyt: nie ma



Krzysztof Konert, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 23 tys. zł (współwłasność małżeńska, więcej o 20 tys. zł w porównaniu z 2019 r.), papiery wartościowe: 12,2 tys. zł (współwłasność małżeńska, ok. 4 tys. zł więcej), 300 euro i 452 franków szwajc., 540 funtów sterlingów (przybyły funty)

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw z działką o pow. 766 m kw (łączna wartość 340 tys. zł, wycena z 2005 r., współwłasność małżeńska, bez zmian), mieszkanie o pow. 38,6 m kw i wartości 260 tys. zł (wycena z 2017 r., współwłasność małżeńska, bez zmian)

wynagrodzenie za 2020 r..: 118,1 tys. zł (emerytura, wyższa o ok. 3 tys. zł), 4,8 tys. zł (praca na rzecz spółki), 27,8 tys. zł (dieta radnego), dochód z akcji – ok. 1200 zł (w tym dywidenda)

samochód: bmw 325i (2008, współwłasność małżeńska). Bez zmian

kredyt: hipoteczny na dom (pozostało do spłaty 63,5 tys. franków szwajcarskich), hipoteczny na mieszkanie (pozostało do spłaty 56 tys. zł), pożyczka zakładowa w zakładzie pracy małżonki (pozostało do spłaty 600 zł)



Paweł Kowszyński, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: nie ma (miał 50 tys. zł w 2019 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie za 2020 r..: 114,8 tys. zł (umowa o pracę, przychód wyższy o ok. 7 tys. zł), 14,9 tys. zł (dieta radnego)

samochód: ford mondeo (2011), jacht joker (2007). W majątku radnego przybył jacht.

kredyt: nie ma



Jolanta Lisewska, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: ok. 160 tys. zł (współwłasność małżeńska, więcej o ok. 10 tys. zł niż w 2019 r.), 1000 euro (współwłasność małżeńska, bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 46 m kw i wartości ok. 200 tys. zł. Bez zmian

wynagrodzenie za 2020 r..: 68,1 tys. zł (umowa o pracę, EPWiK, mniej o ok. 1 tys. zł); 27,8 tys. zł (dieta radnej)

samochód: opel insignia (2010, wartość. ok. 20 tys. zł, współwłasność małżeńska). Wartość auta spadła o ok. 4 tys. zł

kredyty: pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Pozostało do spłaty 14,6 tys. zł



Adam Matwiejczuk, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 22 tys. zł (współwłasność małżeńska, więcej o 6 rys. zł w porównaniu z 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 57,9 m kw i wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska). Wartość mieszkania większa o 50 tys. w porównaniu z 2019 r.

wynagrodzenie za 2020 r..: 67,5 tys. zł (umowy o pracę, II LO, mniej o ok. 4 tys. zł), 13,4 tys. zł (umowa o pracę, MOS, więcej o ok. 1 tys. zł), 1,7 tys. zł (różnego rodzaju umowy zlecenie, mniej o ok. 4 tys. zł niż w 2019 r.); dieta radnego – 19,3 tys. zł

samochód: ford focus (2004), bez zmian

kredyt: hipoteczny – 164 tys. zł (razem z żoną)



Piotr Opaczewski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 30 tys. zł (więcej o 5 tys. zł niż w 2019 r.), 150 euro, 200 dolarów, 300 funtów brytyjskich, 150 franków szwajcarskich (w 2019 r. waluty nie miał w oszczędnościach)

nieruchomości: nie ma (w 2019 rok miał)

wynagrodzenie za 2020 r..: 83,3 tys. zł (z tytułu zasiadania w zarządzie spółki z Marzęcina, więcej o ok. 3 tys. zł), 8,5 tys. zł (za zasiadanie w radzie nadzorczej wodociągów w Lidzbarku Warm., więcej o ok. 4 tys. zł niż w 2019 r.); 545 zł (umowa zlecenie); 13,6 tys. zł (dieta radnego), 15 tys. zł (dochód z udziałów w spółkach)

samochód: nie ma

kredyt: nie ma już kredytu hipotecznego, 127 tys. zł (kredyty w rachunkach)



Marek Osik, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 20 tys. zł (lokaty, mniej o 10 tys. zł niż w 2019 r.),

nieruchomości: mieszkanie o pow. 94,7 m kw. i wartości 462 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość mieszkania wzrosła o 62 tys. zł); dwie działki rekreacyjne o łącznej wartości 185 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość wzrosła o ponad 100 tys. zł)

wynagrodzenie za 2020 r.: 115,1 tys. zł (emerytura, więcej o ok. 4 tys. zł), 27,2 tys. zł (dieta radnego)

samochód: toyota corolla (2019 o wartości 110 tys. zł, współwłasność małżeńska), mini (2008, wartości 12 tys. zł, współwłasność małżeńska)

kredyt: hipoteczny (do spłaty 13 tys. franków szwajcarskich), samochodowy (do spłaty 42,8 tys. zł); kredyt hipoteczny z 2020 r. na zakup mieszkania – 261 tys. zł



Marek Pruszak, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 42,4 tys. zł (fundusze, więcej o ok. 3 tys. zł); 16,2 tys. zł nowych oszczędności (współwłasność majątkowa)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 138,5 m kw i wartości 388 tys. zł (wycena 2008, współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie za 2020 r..: 79,7 tys. zł (umowa o pracę, więcej o ok. 8 tys. zł niż w 2019 r.), 27,8 tys. zł (dieta radnego),

samochód: mercedes benz c200 (2004, współwłasność małżeńska), bez zmian

kredyt: hipoteczny (do spłaty ok. 19 tys. zł, razem z żoną)



Halina Sałata, radna klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 26,3 tys. zł (na rachunkach bankowych, mniej o ok. 6 tys. zł niż w 2019), 17,4 tys. zł (jednostki funduszy)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,7 m kw i wartości ok. 200 tys. zł

wynagrodzenie za 2020 r.: 64 tys. zł brutto (emerytura, więcej o 16 tys. zł niż w 2019 r.), 14,9 tys. zł (dieta radnej, więcej o 400 zł)

samochód: peugeot 208 (2017), bez zmian

kredyt: nie ma



Irena Sokołowska, radna klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 44,3 tys. zł (więcej o ok. 11 tys. zł niż w 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 64,4 m kw i wartości 220 tys. zł (współwłasność małżeńska), bez zmian

wynagrodzenie za 2020 r.: 79 tys. zł brutto (umowa o pracę, mniej o 7 tys. zł), 8,2 tys. zł (umowy zlecenia, mniej o 7 tys. zł), 27,8 tys. zł (dieta radnej)

samochód: nie ma

kredyt: 15 tys. zł pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej



Bogusław Tołwiński, radny niezależny

oszczędności: 62,9 tys. zł (prawie o 20 tys. zł więcej niż w 2019)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 84 m kw i wartości 341,8 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o pow. 53,4 m kw i wartości 150 tys. zł , miejsce garażowe w parkingu podziemnym o wartości 20,8 tys. zł (współwłasność małżeńska). Bez zmian

wynagrodzenie za 2020 r.: 93,9 tys. zł (umowa o pracę, więcej o ok. 4 tys. zł), 3,2 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o 1 tys. zł), 12,7 tys. zł (prawa autorskie, więcej o 6 tys. zł); 14,9 tys. zł (dieta radnego)

samochód: kia sportage (2015), bez zmian

kredyt: mieszkaniowy (42,3 tys. franków szwajcarskich)



Andrzej Tomczyński, radny klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 30 tys. zł (więcej o 22 tys. zł niż w 2019 r

nieruchomości: dom o powierzchni 106 m kw i wartości 450 tys. zł (współwłasność); mieszkanie o pow. 47.7 m kw.i wartości 150 tys. zł (współwłasność). Bez zmian

wynagrodzenie za 2020 r..: 38,6 tys. zł (emerytura, o 1,7 tys. zł więcej niż w 2019 r.), 51,7 tys. zł (umowa o pracę , EPWiK, o ok. 20 tys. zł więcej niż w 2019 r.), 19,3 tys. zł (dieta radnego)

samochód: renault scenic (2004). W 2019 roku radny nie miał auta.

kredyt: nie ma (bez zmian)



Rafał Traks, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość

oszczędności: 10 tys. zł, 100 euro (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 36,9 m kwi wartości 110 tys. zł (darowizna) – bez zmian

wynagrodzenie za 2020.: 157,1 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 27 tys. zł niż w 2019 r. ), 15,7 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o 8 tys. zł niż w 2019 r.); 19,3 tys. zł (kwota za pełnienie funkcji obywatelskich, w tym dieta radnego, mniej o 3 tys. zł)

samochód: volkswagen touran (2005), wartości 13 tys. zł

kredyt: do spłaty 4,3 tys. zł, pożyczka do spłaty 700 zł



Robert Turlej, radny klubu Koalicja Obywatelska

oszczędności: 308 tys. zł (współwłasność małżeńska, mniej o 130 tys. zł niż w 2019 r.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59,6 m kw. i wartości 220 tys. zł (1/2 udziału, wzrost wartości mieszkania o ok. 50 tys. zł), mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 130 tys. zł (wspólnota małżeńska, wzrost wartości o ok. 10 tys. zł), garaż o wartości 5 tys. zł (1/2 udziału). W majątku przybyła działka o powierzchni 0,15 hektara i wartości 196 tys. zł (wspólność małżeńska)

wynagrodzenie za 2020 r.: 47,8 tys. zł (umowa o pracę, o ok. 1 tys. mniej), 8,4 tys. zł (umowa zlecenie, mniej o 29 tys. zł), 20,9 tys. zł (dieta radnego, większa o 1,6 tys. zł)

samochód: hyundai i40 (2012) – bez zmian

kredyt: nie ma (bez zmian)



Krystyna Urbaniak, radna klubu KWW Witolda Wróblewskiego

oszczędności: 186 tys. zł (więcej o 13 tys. niż w 2019 r.) , 4,7 tys. euro (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 59 m kw. o wartości 260 tys. zł (współwłasność, wzrost wartości o 10 tys.zł), 2 mieszkania o pow. 43 m kw warte odpowiednio 260 tys. zł (wzrost wartości o 10 tys.) i 180 tys. zł (wzrost wartości o 20 tys. zł), mieszkanie o pow. 47 m kw i wartości 160 tys. zł (wzrost wartości o 20 tys. zł), mieszkanie o pow. 47,8 m kw i wartości 180 tys. zł (kupione w 2020 r.), działka budowlana o pow. 941 m kw. o wartości 30 tys. zł (wzrost wartości o 7 tys. zł) Wszystkie nieruchomości (poza zakupionym w 2020 r. mieszkaniem) współwłasność małżeńska

wynagrodzenie za 2020 r.: prowadzi działalność gospodarczą (dochód za 2020 r. - 190 tys. zł, o 88 tys. więcej niż w 2019 r.), 29,2 tys. zł (emerytura, prawie 1 tys. więcej niż w 2019 r.), 27,8 tys. zł (dieta radnej).

samochód: nie ma (miała w 2019 r.)

kredyt: nie ma