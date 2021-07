Majątki szefów miejskich spółek pod lupą

Jakie majątki zgromadzili szefowie spółek komunalnych? Ile zarobili w 2020 roku? Tego można się dowiedzieć z oświadczeń majątkowych, które dzisiaj prezentujemy. To kolejny odcinek naszego cyklu, w którym przedstawialiśmy już informacje o majątkach władz miasta, poszczególnych radnych i szefów miejskich instytucji.

Elbląg ma udziały w kilkunastu spółkach, w większości z nich stuprocentowe, a więc w całości należą one do samorządu, czyli wszystkich mieszkańców. Dlatego postanowiliśmy zaprezentować na portEl.pl najważniejsze informacje z oświadczeń majątkowych prezesów i dyrektorów tych spółek, publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej za rok 2020. Przedstawiamy je w kolejności alfabetycznej.

Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu

oszczędności: 137,8 tys. zł (więcej o 57 tys. zł niż w 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 76 m kw. i wartości 300 tys. zł (współwłasność)

wynagrodzenie w 2020 r.:112,6 tys. zł (jako dyrektor spółki), 5,4 tys. zł (kierownik działu w ZKM), 71,8 tys. zł (emerytura). W sumie wynagrodzenie ok. 50 tys. zł większe niż w 2019 r.

samochód: ford kuga (2013)

kredyty: nie ma

Marek Cymerys, dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

oszczędności: 80 tys. zł (współwłasność małżeńska), więcej o 45 tys. zł niż w 2019 r.

nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 550 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o pow. 47,8 m kw. i wartości 260 tys. zł (współwłasność małżeńska); działka niezabudowana o pow. 986 m kw. i wartości 30 tys. zł (współwłasność małżeńska). Bez zmian

wynagrodzenie w 2020 r.: 106,8 tys. zł (o ok. 23 tys. mniej niż w 2019 r.)

samochód: Ford C max (2016, współwłasność małżeńska), peugeot 308 (2014 r.)

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 42,5 tys. franków szwajc.); gotówkowy (30 tys. zł)

Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

oszczędności: ok. 18,5 tys. zł, ok. 2 tys. USD, 4,1 tys. euro, akcje o wartości 200 zł, oszczędności emerytalne: 13,6 tys. zł, polisa z funduszem inwestycyjnym ok. 33,5 tys. zł. (O ok. 10 tys. więcej niż w 2019 r.)

nieruchomości: dom o pow. 185 m kw. i wartości ok. 950 tys. zł wraz z działką i udziałem w drodze dojazdowej (łączna wartość ok. 50 tys. zł) - bez zmian

wynagrodzenie w 2020 r.: 178,3 tys. zł (o ok. 25 tys. więcej niż w 2019), umowa o dzieło - 1,1, tys. zł

samochód: mazda 6 (2019)

kredyty: hipoteczny (do spłaty 118,2 tys. zł), limit w karcie kredytowej – 57,6 tys. zł

Andrzej Kurkiewicz, dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

oszczędności: 483 tys. zł (współwłasność małżeńska), 7100 euro, polisa ubezpieczeniowa, fundusz emerytalny – w sumie ok. 17 tys. zł. (w sumie o ok. 130 tys. więcej niż w 2019 r.)

nieruchomości: dom o pow. 220 m kw. wartości około 490 tys. zł (majątek odrębny), działka o pow. 36 m kw. i wartości 7,3 tys. zł. Bez zmian

wynagrodzenie w 2020 r: 213,4 tys. zł (mniej o ok. 30 tys. niż w 2019 r.)

samochód: renault megane (2012) o wartości ok. 25 tys. zł (współwłasność małżeńska), ford focus (2020) o wartości 99 tys. zł (współwłasność małżeńska).

kredyty: nie ma

Andrzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów

oszczędności: 76 tys. zł ( o 40 tys. więcej niż w 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 60 m kw. i wartości 140 tys. zł (wartość wzrosła o 60 tys. zł); mieszkanie o pow. 38,4 m kw. i wartości 180 tys. zł (oba współwłasność); trzy działki budowlane każda o powierzchni ok. 0,02 ha i wartości 75 tys. zł (wszystkie współwłasność), wartość działek wyższa o 65 tys. zł niż w 2019 r.

wynagrodzenie w 2020: 122,3 tys. zł (2 tys. zł mniej niż w 2019 r.)

samochód: mazda CX-5 (2019, współwłasność)

kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 49,9 tys. zł), na zakup auta (do spłaty 82,7 tys. zł)

Agnieszka Nowińska, prezes Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

oszczędności: 30 tys. zł, konto emerytalne: ok. 65 tys. zł (więcej o ok. 13 tys. zł niż w 2019 r.)

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości ok. 200 tys. zł (współwłasność) z działką o pow. 491 m kw. i wartości ok. 20 tys. zł, mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą o łącznej wartości ok. 370 tys. zł;

wynagrodzenie w 2020 r.: 100,4 tys. zł (bez zmian)

samochód: toyota avensis (2015) o wartości ok. 60 tys. zł

kredyty: karta kredytowa z limitem 15 tys. zł (w 2019 r. karty nie było)

Andrzej Sawicki, dyrektor Tramwajów Elbląskich

oszczędności: 42 tys. zł (o 22 tys. zł więcej niż w 2019 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 42,8 m kw. i wartości 160 tys. zł (wzrost wartości o 30 tys. zł w porównaniu z 2019 r.); domek rekreacyjny typu angielskiego.

wynagrodzenie w 2020 r: 117,1 tys. zł (o ok. 1 tys. zł mniej niż w 2019 r.), 20,6 tys. zł (wynagrodzenie wykładowcy),

samochód: hyundai tuson (2006)

kredyty: nie ma

Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 92,8 m kw. i wartości 405 tys. zł (współwłasność małżeńska), bez zmian

wynagrodzenie w 2020 r.: 106,9 tys. zł (o 3,5 tys. więcej niż w 2019 r.), 1,8 tys. zł (umowa zlecenie)

samochód: opel insignia (2010) o wartości ok. 26 tys. zł

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 376,2 tys. zł), konsolidacyjny (pozostało do spłaty 166,2 tys. zł)