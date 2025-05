Majówka na piątkę

Majówka to czas, kiedy wielu z nas marzy o krótkim wypoczynku, by oderwać się od codzienności i naładować baterie. Oto pięć naszych propozycji spędzenia wolnego czasu w bliższych i dalszych okolicach Elbląga.

Tam gdzie Wisła łączy się z Bałtykiem

Spacer do ujścia Wisły możemy rozpocząć w kilku miejscach. My proponujemy pieszą wycieczkę z Mikoszewa wzdłuż rzeki, do Rezerwatu Mewa Łacha. Ruszamy leśną ścieżką, która zamienia się w piaszczystą dróżkę. Po drodze mijamy bunkier z czasów II wojny światowej. W linku znajdziecie jego dokładną lokalizację. Przeprawa promowa w Mikoszewie była miejscem ewakuacji niemieckiej ludności oraz transportu więźniów z obozu Stutthof. Tutaj barki zabierały na pokład pozostałych przy życiu więźniów tego obozu.

Ścieżką, która prowadzi potem kamiennym wałem, dochodzimy do Mewiej Łachy. Jest to miejsce bardzo atrakcyjne dla ptaków ze względu na bardzo trudną dostępność niektórych miejsc, zwłaszcza zaś piaszczystych wysepek, na których ptaki czują się bezpiecznie zarówno przed ludźmi, jak i naturalnymi wrogami, z żyjącymi w pobliżu lisami na czele. Dominują tutaj rozmaite gatunki mew i rybitw. Jeśli będziemy mieli szczęście, to spotkamy wylegujące się brzegach wału foki. Regularnie występują tu foki szare, a niekiedy można spotkać rzadsze gatunki: fokę pospolitą i obrączkowaną.

Ścieżka prowadząca do ujścia Wisły, fot. Anna Dawid

Leśna terapia w Krainie Buka

„Terapia leśna w Krainie Buka” to ścieżka, która powstała w okolicy miejscowości Kamionek Wielki. Otwarto ją w marcu i jest to ciekawa propozycja naszego nadleśnictwa dla turystów i mieszkańców na spędzanie wolnego czasu na łonie natury. Długość trasy to 1,8 km. Przewodnikiem po wszystkich punktach ścieżki jest Marzena Żachowska, elblążanka i członkini Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej, która dzięki kodom QR zamieszczonych na słupkach, przy użyciu telefonu, przeprowadzi nas przez wszystkie etapy spaceru. Wejście na ścieżkę zostało oznaczone symboliczną bramą w kształcie liścia, wykonaną przez Mikołaja Dębickiego ucznia Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Aby dotrzeć na ścieżkę należy udać się na parking znajdujący pomiędzy Kamionkiem Wielkim, a Nadbrzeżem (ok. 10 km za Elblągiem w stronę miejscowości Kadyny), przy drodze wojewódzkiej 503 (lokalizacja: bit.ly/OtwarcieŚcieżkiLokalizacja).

Ścieżka "Terapia leśna w krainie Buka", fot. Nadleśnictwo Elbląg

Nad jezioro Pierzchalskie

Wycieczkę proponujemy rozpocząć od ścieżki edukacyjnej „Leśne prawdy" nad jeziorem Pierzchalskim (42 km od Elbląga) przy miejscowości Chruściel. Są tu tablice edukacyjne, gry interaktywne, a jedną z atrakcji ścieżki są kurhany – elementy kultu sprzed ponad 2500 lat oraz ścieżka zdrowia sprzyjająca aktywnemu spędzaniu czasu na terenach leśnych. W linku lokalizacja ścieżki. Po takim spacerze możecie odpocząć na plaży nad jeziorem Pierzchalskim w miejscowości Trąbki. Tutaj możecie wypożyczyć kajak oraz posilić się w małym barze.

Kurhany na ścieżce nad j. Pierzchalskim, fot. Anna Dawid

Do lidzbarskiego zamku

Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim (100 km od Elbląga) z XIV wieku należy do najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków obronnej architektury w Polsce. Szczególnie wart uwagi jest dwukondygnacyjny wewnętrzny dziedziniec, otoczony przez urokliwe krużganki (jedyne w Polsce zachowane w stanie nienaruszonym). Podczas majówki muzeum zamkowe będzie dostępne dla zwiedzających. Po zwiedzeniu zamku możecie udać się na krótki spacer bulwarem nad Łyną, a na starym mieście czekają na turystów lokalne restauracje i kawiarnie. Warto skosztować warmińskich dzyndzałków.

Zamek w Lidzbarku Warmińskim, fot. Anna Dawid

Rezerwat przyrody Jasne

Rezerwat Jezioro Jasne znajduje się w lesie, około 1,1 km od drogi asfaltowej i parkingu, na którym można zostawić samochód. Parking leśny położony jest przy wsi Jeziorno pomieści kilka samochodów. W tym miejscu zaczyna się też ścieżka edukacyjna zbudowana przez nadleśnictwo. Jezioro Jasne charakteryzuje się bardzo czystą i przejrzystą wodą. Swój wygląd zawdzięcza małej zawartości substancji odżywczych rozpuszczalnych w wodzie oraz wysokiemu natlenieniu. Jezioro ma też mało fosforu, który jest niezbędny do tego, aby rozwijały się glony oraz posiada wysoką kwasowość wynoszącą 4,3 ph (zbliżoną do ph piwa). Duża część wyprodukowanej w nim materii organicznej ulega mineralizacji i wraca do obiegu powodując, że niemal nie ma w nim osadów.

W drodze powrotnej do Elbląga możecie zatrzymać w Siemianach (3,6 km), nad Jeziorakiem. To druga po Iławie największa baza żeglarska nad tym jeziorem. W miejscowości jest kilka punktów gastronomicznych, w których można zasmakować lokalnej kuchni.

Siemiany, fot. Anna Dawid