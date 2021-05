W środę (26.05) poznaliśmy laureatów lokalnej edycji konkursu "Ośmiu wspaniałych" za 2020 rok. - Wolontariat to całe moje życie. Nie robię wiele, jednak zostało to zauważone i właśnie te małe rzeczy liczą się najbardziej - mówi Jakub Konieczny, który również jest laureatem ogólnopolskiej "odsłony" tego konkursu.

Laureatami XXIII edycji konkursu "Ośmiu wspaniałych" w 2020 roku zostali uczniowie: Jakub Konieczny, Pola Gruszecka, Liwia Tempczyk, Natalia Kojtych, Paweł Ziarkowski, Kacper Bieliński, Igor Martewicz i Hubert Kalinowski. Do grona sześciu młodych elblążan, którzy w poprzednich latach zostali laureatami ogólnopolskiej edycji "Ośmiu wspaniałych" dołączył Jakub Konieczny, uczeń Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Elblągu. Jakub na co dzień jest reprezentantem pocztu sztandarowego szkoły i koordynuje w niej akcje wolontariatu. W 2020 roku uzyskał nominację do konkursu "Barwy wolontariatu".

- Wolontariat to całe moje życie. Pomagam i to mnie uszczęśliwia. Fajnie jest zobaczyć, gdy ktoś się cieszy z tego, że zrobiło się dla niego nawet jakąś małą rzecz. Nagroda ogólnopolska jest dla mnie dużym prestiżem i jednocześnie motywacją. Nie robię wiele, jednak zostało to zauważone i właśnie te małe rzeczy liczą się najbardziej - mówi Jakub.

Jakub jest obecnie wolontariuszem na oddziale zakaźnym w Szpitalu Miejskim w Elblągu i pomaga chorym na COVID-19.

- Noszę pacjentom butle z tlenem, podłączam je, robię też wymazy. Mimo, że istniało ryzyko zakażenia koronawirusem, to czułem, że muszę tym ludziom pomagać. Pomoc jest ważniejsza, niż myślenie o tym, co może się wydarzyć. Rodzice się na to zgodzili i byli ze mnie dumni - dodaje Jakub.

Pola Gruszecka jest wolontariuszką od czterech lat, uczestniczyła między innymi w akcjach "Nie bij mnie", "Kochaj mnie", "Paczka dla rodaka" i w wigilii dla osób bezdomnych, organizowanej przy parafii św. Rodziny w Elblągu. W ciągu pandemii pomaga starszej, samotnej osobie - robi jej zakupy. Otrzymała nominację w konkursie "Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności". Liwia Tempczyk jako wolontariuszka działa od dwóch lat, między innymi pomagała pielęgniarkom przy najmłodszych pacjentach Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Pomagała również przy akcjach "Szlachetna Paczka", "Nie bij mnie", "Kochaj mnie", "Pierwszy dzwonek", "Ciastka dla seniora". Pomaga starszej pani w robieniu zakupów. Natalia Kojtych jest wolontariuszką od 2016 roku. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczestniczy w życiu społecznym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu. Współpracuje ze środowiskowym domem pomocy, podczas pandemii szyła maseczki dla jego pensjonariuszy a także dla sąsiadów. Otrzymała nominację do konkursu "Wolontariusz Roku" w Elblągu. W 2018 roku zdobyła tytuł laureata szczebla miejskiego i wojewódzkiego w konkursie "Barwy Wolontariatu". W 2020 roku zdobyła tytuł "Wolontariusza Roku Korpusu Solidarności Elbląg". Paweł Ziarkowski wolontariuszem jest trzeci rok. Prowadził pierwszą zbiórkę dla fundacji hospicyjnej "Z serca dla serca". Zainicjował szkolną imprezę charytatywną, z której zebrane pieniądze zostały przekazane Regionalnemu Centrum Wolontariatu oraz schronisku. W 2020 roku był nominowany w konkursie "Barwy wolontariatu". Kacper Bieliński jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, a wolontariuszem od trzech lat. Pomaga w Szpitalu Miejskim w Elblągu na oddziale zakaźnym przy pacjentach chorujących na COVID-19. Uczestniczył między innymi w akcjach "Pierwszy dzwonek", "Paczka dla rodaka", "Czerwonokrzyska gwiazdka". Był nominowany w konkursie "Barwy wolontariatu", jest reprezentantem pocztu sztandarowego szkoły. Igor Martewicz jest wolontariuszem od 2016 roku. Brał udział między innymi w akcjach "Misyjny opatrunek", "Okulary dla Afryki", "Razem na święta", "Kartka na święta". Hubert Kalinowski jest wolontariuszem od siedmiu lat. Organizuje i prowadzi imprezy integracyjne, charytatywne, kulturalne, społeczne. Działa w szkolnym kole PCK, pomagał w akcji "List do św. Mikołaja", organizowanej dla DPS "Niezapominajka" w Elblągu, współorganizator i uczestnik wielu konkursów muzycznych.

Młodym wolontariuszom podziękowania złożył m.in. Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Ten konkurs pokazuje, że młody człowiek jest odpowiedzialny, pomaga i myśli o innych. To dzięki nim wiele osób potrzebujących pomocy może ją otrzymać. Dziękuję wam za serce i za to co robicie - mówił Witold Wróblewski.

Uroczystość wręczenia wyróżnień i nagród odbyła się w Ratuszu Staromiejskim.