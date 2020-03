Mamy do rozdania 10 kolorowych bukietów z okazji Dnia Kobiet!

Róże, tulipany czy goździki - bez względu na to, jakie kwiaty wybierzesz dla swojej wybranki, sprawisz jej tym ogromną radość. Dzięki kolorowym bukietom na twarzy każdej kobiety zakwitnie uśmiech. Nie ma bardziej sprawdzonego i uniwersalnego prezentu niż klasyczny bukiet kwiatów. Weź udział w konkursie!

W konkursie Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl do wygrania jest 10 pięknych bukietów! Wystarczy, że wyślesz do nas e-mail na adres dzienkobiet@portel.pl, w której napiszesz, za co obsypałbyś swoją ukochaną kwiatami. Oprócz tego wiadomość musi zawierać Twój numer telefonu, imię i nazwisko.

W sobotę do godziny 15 wybierzemy dziesięcioro zwycięzców, którzy w niedzielę, 8 marca w godz od 8 do 18 będą mogli odebrać kolorowe bukiety w Kwiaciarni „Romantyczna” przy ul. Hetmańskiej 15 E.

Nie zwlekaj, Dzień Kobiet jest coraz bliżej! Nie ryzykuj powrotu do domu z pustymi rękoma.

---- autopromocja -----