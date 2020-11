Maszt, który budzi emocje

Na dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Królewieckiej 97a w Elblągu została zamontowana stacja bazowa telefonii komórkowej. - Dlaczego władze miasta wydały zgodę na taką lokalizację? Nikt z nami niczego nie konsultował. Boimy się o swoje zdrowie – pisze do nas mieszkaniec jednej z sąsiednich kamienic. - Mieszkańcy nie mają się czego obawiać - odpowiada inwestor.

- Stacja (anteny, transformatory) zlokalizowane są na dachu budynku, nawet 5-10 m od naszych mieszkań. Pracę są prowadzone do późnych godzin nocnych, by jak najszybciej skończyć. Dziś zamontowano anteny, 15-metrowy maszt w ubiegły piątek. Jak to możliwe, że wydano taką decyzję? Czy były przeprowadzane konsultacje środowiskowe, wydana opinia WIOŚ? Czy możliwe, że zarząd wspólnoty wiedział i nie protestował w imieniu mieszkańców? A jeśli nie wiedział, to czy postępowanie było właściwie przeprowadzone? - napisał do nas kilka dni temu jeden z Czytelników.

Pozwolenie wydane w lipcu

Sprawdziliśmy. Wniosek do ratusza o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu kamienicy przy ul. Królewieckiej 97a, która należy do prywatnej osoby, w kwietniu tego roku złożyła firma P4, operator Play. Pozytywną decyzję w tej sprawie prezydent Elbląga wydał w lipcu.

- Projekt budowlany załączony do wniosku został opracowany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tutejszy organ ustalił strony postępowania, zawiadamiając skutecznie o planowanej inwestycji zarządcę sąsiednich budynków przy ul. Królewieckiej 97 i 99, Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Sp. z o.o. przy ul. Krzyżanowskiego 3 w Elblągu. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami organ zamieścił informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie jako inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Pozwolenie na budowę zostało wydane w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Przepisy prawa nie nakładają na organ wydający pozwolenia na budowę przeprowadzanie konsultacji środowiskowych w trakcie prowadzonych postępowań, jak również nie wymagają uzyskiwania opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawach dotyczących stacji bazowych – dodaje.

- Nie było konsultacji w tej sprawie – przyznaje Andrzej Zalewski, właściciel firmy Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych, który zarządza sąsiednimi budynkami, należącymi do wspólnot mieszkaniowych. - Wspólnota nie może podejmować uchwał w sprawach nieruchomości których nie jest właścicielem – dodaje.

Urzędnicy wyjaśniają, że prezydent w tej sprawie nie mógł nie wydać pozwolenia na budowę. - Przepisy prawa określają zakres i formę projektu budowlanego, wymagane uzgodnienia i opinie oraz zakres w jakim organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza projekt budowlany. W przypadku, gdy projekt budowlany spełnia wymagane przepisy oraz inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – dodaje Joanna Urbaniak.

Nie zawsze jednak wnioski inwestorów dotyczące telefonii komórkowej były przez władze miasta uwzględniane. Tak stało się np. z lokalizacją stacji bazowej na domu jednorodzinnym przy ul. Szczyglej trzy lata temu.

- Z uwagi na brak planu miejscowego, inwestor wystąpił o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tutejszy organ wydał decyzję odmowną, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, które stanowią, że lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą przekraczającą wysokość 5 m jest sprzeczna z przeznaczeniem terenu na cele zabudowy jednorodzinnej. Decyzja została utrzymana w mocy przez organ II instancji. Pozwolenie na budowę nie było wydane – wyjaśnia rzecznik prezydenta.

Z kolei wniosek na lokalizację stacji bazowej przy ul. Witkiewicza został uwzględniony i od lutego 2020 roku pozwolenie na budowę wolnostojącego masztu jest prawomocne.

Co na to Play?

W sprawie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Królewieckiej 97a wysłaliśmy pytania do inwestora, czyli sieci Play, która podkreśla, że mieszkańcy nie mają powodów do obaw o swoje zdrowie.

- Inwestycje, które realizujemy w całej Polsce w tym także w Elblągu powstają w oparciu o uzyskane zgody i decyzje wymagane obowiązującymi przepisami prawa i oparte jest o standardową technologię wykorzystywaną przy tego rodzaju inwestycjach. W związku z tym nie wymagają żadnych dodatkowych procedur ponad te, które jako operator, a tym samym inwestor, spełniamy realizując każdy proces budowlany. Konsultacje w tym przypadku pozostają w gestii władz lokalnych, jeśli uznają, że takowe są potrzebne. Jednocześnie nie odnotowaliśmy sprzeciwu w trakcie tego konkretnego postępowania administracyjnego – poinformował nas Jan Pilewski z biura prasowego Play.

- Wybór miejsca inwestycji poprzedził szczegółowy proces analizy, uwzględniający wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do już istniejącej siatki stacji bazowych – pisze przedstawiciel Play i dodaje: - Czas epidemii oraz ostatnie miesiące obfitują w wiele tzw. fake newsów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury telefonii komórkowej. Rozumiemy, że odróżnienie fałszywych od prawdziwych informacji może być dla wielu osób niełatwe. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane technologią sieci komórkowych, w pierwszej kolejności do weryfikacji wartości merytorycznej źródeł traktujących o rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Wierzymy, że budowanie wiedzy na temat funkcjonowania technologii telefonii komórkowej w oparciu o źródła naukowe bazujące na faktach pozwoli zrozumieć wszystkim zainteresowanym, że zarówno proces inwestycyjny związany z rozwojem i modernizacją sieci jak i wykorzystywane technologie są bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego – napisał do nas przedstawiciel Play.