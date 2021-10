Miał być park miniatur, będzie nowy amfiteatr

Tuż przy ruinach zabytkowego młyna w Młynarach już latem przyszłego roku powstanie nowy amfiteatr. Gminie udało się pozyskać na jego budowę, jak i zagospodarowanie okolicznego terenu, pieniądze z projektu transgranicznego.

Projekt do Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja (2014-2020) gmina Młynary złożyła już jakiś czas temu. Zgodnie z nim w okolicach ruin zabytkowego młyna miał powstać park miniatur młynów.

- Uznałam, że taka inwestycja w gminie, która gdy ją przejmowałam, miała spore zadłużenie, nie jest priorytetem. Zmodyfikowaliśmy złożony wniosek i za około pół miliona złotych powstanie w okolicach zabytkowego młyna nowy amfiteatr, miejsce to zostanie także zrewitalizowane. Ruiny młyna będą oczyszczone i oświetlone. Rewitalizacja samego zabytkowego młyna oczywiście przerasta możliwości finansowe gminy – mówi Renata Bednarczuk, burmistrz Młynar.

Amfiteatr powstanie w miejscu, które jest sercem historii tego miasteczka. Dokładna data budowy młyna nie jest znana, jednak uważa się, że powstał on znacznie wcześniej niż same miasto. To właśnie od tej budowli wzięła się dawniej nazwa Mühlhausen, obecnie Młynary. Do dzisiaj w herbie miasta widnieje młyńskie koło, nawiązujące do dawnego młyna. Historyczne dokumenty potwierdzają działalność młyna w 1327 r. więc należy zakładać, że powstał on w IV w. Młyn znajdował się na brzegu stawu, miejsca w którym będzie realizowany projekt. W 1902 r. uruchomiono w Młynarach elektrownię, młyn mógł być napędzany energią elektryczną, a staw młyński stał się niepotrzebny. W 1921 r. staw zasypano. Młyn funkcjonował do 1966 r., później zmieniał właścicieli, część mieszkalna została zburzona, a sam młyn nie był remontowany przez lata i uległ całkowitemu zniszczeniu. Teren dawnego stawu młyńskiego w obecnej formie funkcjonuje od 1976 r., kiedy utworzono tam park rekreacyjny. Później zbudowano tam amfiteatr i plac zabaw dla pobliskiego przedszkola. Od tego czasu nie prowadzono tam większych inwestycji.

Tak obecnie wygląda to miejsce, fot. urząd gminy

Za pieniądze z transgranicznego projektu powstanie teraz nowa scena amfiteatru, a teren zostanie zrewitalizowany.

- Swoje miejsce znajdą tam też trzy miniatury młynów. Poza tym będą nowe chodniki, alejki, ławki, nasadzona zostanie zieleń, teren będzie oświetlony. Myślę, że świetnie wkomponują się w to ruiny zabytkowego młyna. To miejsce już od lata przyszłego roku będzie służyło mieszkańcom, zapraszamy również turystów – mówi Renata Bednarczuk.

Gmina ogłosiła już przetarg na realizację projektu, firmy mogą składać oferty do 26 października.

- Do 2019 r. miejsce, na którym prowadzona będzie inwestycja, stanowiło plac zabaw pobliskiego przedszkola. Potem teren nie był użytkowany. Do niego przylega także działka, na której obecnie znajduje się betonowy podest sceny. Jest to miejsce organizacji niewielkich wydarzeń kulturalnych. Po wykonaniu inwestycji obydwa tereny zostaną połączone i zmienione w jedną dużą przestrzeń parkową ze sceną plenerową, umożliwiającą organizację różnego rodzaju imprez - dodaje Kamil Szarag, zastępca kierownika Referatu Gospodarczego Urząd Miasta i Gminy w Młynarach.