Miasto kobiet. Śliwka: mój program to wspieranie elbląskich rodzin i przedsiębiorczości kobiet

O wspieraniu kobiet i rodzin rozmawiamy z Andrzejem Śliwką, który ubiega się o stanowisko prezydenta Elbląga.

- Jesteśmy w samym środku kampanii wyborczej. Zaproponował Pan budowę nowego stadionu, naprawę fatalnie funkcjonującej komunikacji miejskiej, bezpłatne dla elblążan korzystanie ze "strefy płatnego parkowania", wprowadzenie karty miejskiej „Mój Elbląg” na wzór wielu miast, gdzie taka karta funkcjonuje z powodzeniem od lat. Co jeszcze znajduje się w Pana programie?

Andrzej Śliwka: - Chcę zlikwidować lukę płacową w jednostkach podległych prezydentowi miasta. Niedopuszczalnym jest, aby w elbląskich urzędach, instytucjach czy spółkach występowały dysproporcje płacowe ze względu na płeć. Każda kobieta i każdy mężczyzna pracujący na jednakowych stanowiskach, wykonujący takie same zadania, powinni za swoją pracę otrzymywać wynagrodzenie na takim samym poziomie.

Jednak problemem naszego miasta jest nie tylko to zagadnienie. Miasto powinno wspierać wszystkie chętne kobiety w przekwalifikowaniu i zdobyciu nowego zawodu. Najbardziej palące jest zatrzymanie tutaj mieszkańców, młodych ludzi, którzy będą chcieli zakładać w Elblągu rodziny, tutaj mieć swój ośrodek życiowy i w tym miejscu wychowywać największy skarb – dzieci.

- Podczas konferencji prasowych i na swoich social mediach przedstawia Pan kompleksowy program dla Elbląga. Jak powstał pana program? I jak ważna jest kwestia wsparcia kobiet i rodzin?

Andrzej Śliwka: - Mój program powstał na bazie rozmów z elblążanami. Za każdą z tych rozmów serdecznie dziękuje. Po pierwsze: naprawię wieloletnie zaniechanie rządzących, polegające na braku wyprawki dla noworodków. To konieczność i musi być wprowadzone w pierwszej kolejności. Oprócz tego: zestaw profilaktycznych badań endokrynologicznych dla elblążanek, refundacja wizyty dla elbląskich mam u doradcy laktacyjnego i fizjoterapeuty uroginekologicznego.

W polityce ważna jest odpowiedzialność – za słowa i czyny. Dlatego od początku zdecydowałem się pomóc rodzicom dzieci i wychowawcom z Przedszkola nr 8, aby uratować tę placówkę, mimo, że władze miasta jawnie dążyły do jej zamknięcia. Tak samo trzeba postawić na zadbanie o dobry stan techniczny innych szkół i przedszkoli oraz zapewnić miejsca w żłobkach.

- Na miejsce w żłobku czeka się prawie 2 lata.

Andrzej Śliwka: - Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Dlatego budowa i modernizacja żłobków będzie jednym z moich priorytetów. Jeśli chcemy zatrzymać młode rodziny przed wyjazdem z Elbląga, to musimy zadbać o dobrą infrastrukturę edukacyjną dla najmłodszych. Wspólnie z moją wspaniałą żoną mamy dwójkę cudownych dzieci, córkę Jadzię i syna Ignasia. Rozumiem i doskonale zdaję sobie sprawę, jakie wyzwania stoją przed młodymi rodzinami. Bo sam taką tworzę. Od dziurawych chodników, po których ciężko przejechać wózkiem, przez problemy z miejscami w placówkach, do braku odpowiednich miejsc pracy dla rodziców.

- Czy w Elblągu władze miasta w sposób dostateczny wspierają rodziny?

Andrzej Śliwka: - Niestety nie. Często to słyszałem od elblążanek i elblążan. Po pierwsze muszę podkreślić, że w dzisiejszym społeczeństwie rola kobiet jest fundamentalna. Doskonale wiem, jak ogromny wysiłek muszą one włożyć, aby podołać roli mamy - bo mam to szczęście mieć cudowną żonę, która jest wspaniałą mamą - oraz wysiłek związany z pracą zawodową. Miasto musi być aktywne na tym polu i wspierać ambicje zawodowe i samorozwojowe elblążanek.

---- Materiał sfinansowany przez

KW Prawo i Sprawiedliwość -----