Elbląg został nagrodzony drugą nagrodą w konkursie „Miasto z klimatem“ organizowanym przez Ministerstwo Klimatu. Nasze miasto zostało nagrodzone za zakup tramwajów, modernizację zajezdni tramwajowej oraz budowę przystanków przesiadkowych.

W październikowe przedpołudnie prezydenci Elbląga zaprosili dziennikarzy do Parku Modrzewie. - Nie przypadkiem jesteśmy w tym miejscu. Za nami jest zrealizowane z Zielonego Budżetu [inicjatywa miejska polegająca na wykonywaniu nasadzeń roślin w niektórych miejscach Elbląga - przyp. SM] przedsięwzięcie „Szałwiowe pole“. Mamy zamiar kontynuować tę ideę. Cieszy duże zainteresowanie mieszkańców - mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

„Szałwiowe pole“ to wydzielone kilkadziesiąt metrów trawnika w parku Modrzewie, gdzie posadzono szałwie. Ale to nie otwarcie szałwiowego pola było głównym tematem prasowego briefingu. Prezydenci pochwalili się zdobyciem przez Elbląg drugiego miejsca w konkursie „Miasto z klimatem“ Ministerstwa Klimatu w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. - W konkursie były tak naprawdę dwie kategorie. Pierwsza to zrównoważony transport, druga to ochrona wód oraz gospodarka odpadami. Nasz wniosek „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców“ polegał na zakupie pięciu nowych wozów tramwajowych, modernizacji zajezdni tramwajowej oraz budowie trzech przystanków przesiadkowych. I ten właśnie wniosek został przez kapitułę doceniony drugą nagrodą - mówił Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga, który w Poznaniu odbierał nagrodę.

- Chciałbym przypomnieć, że jest to konsekwencja pewnych działań prowadzonych od wielu lat, kiedy założyliśmy strategię zrównoważonego rozwoju. I we wszystkich dziedzinach nasze działania rozwojowe są realizowane z poszanowaniem ekologii i przyjętych w związku z tym zasad - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Nagroda w wysokości 7 tys. zł zostanie przeznaczona na kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów pracowników Departamentu Środowiska i jednostek współpracujących.