\"Między młodzieńczą beztroską a dojrzałością\". Studniówka II LO

Trwa czas studniówek. Zobacz zdjęcia z zabawy II Liceum Ogólnokształcącego, która odbyła się w Nowej Holandii.

Tuż przed rozpoczęciem studniówki porozmawialiśmy chwilę m. in. z Julią.

- Nastroje są bardzo dobre, dziś liczy się zabawa. Niech to będzie niezapomniany wieczór - podkreśla maturzystka. A jak nastroje przed maturą? - Najbardziej niepokoją mnie rozszerzenia, angielski i matematyka. A jakie mam plany po szkole? Jeszcze niesprecyzowane - przyznaje.

Rozmawiamy też chwilę z Zuzką i Oskarem.

- Już nie możemy się doczekać zabawy - podkreśla uczeń II LO.

- Dzisiaj najważniejsi jesteśmy my wszyscy i ten wspólny czas. Czekaliśmy na ten wieczór, chociaż to nie jest nasza studniówka, tylko naszych przyjaciół z klasy maturalnej. To dla nas ważne, że jesteśmy z nimi w tym momencie. Na dzisiejszą zabawę przygotowywałam się cały dzień - mówi z entuzjazmem Zuzanna.

Nasi rozmówcy mają do matur jeszcze rok i jak przyznają, myślą o różnych opcjach na przyszłość, ale plany jeszcze nie są skonkretyzowane.

- Chociaż u mnie będzie to coś związanego z ekonomią - dodaje Oskar.

Na początku zabawy głos zabrała m. in. dyrektor szkoły, Agnieszka Jurewicz.

- Ten wieczór należy do Was. Studniówka to magiczny czas. Dziś zaczynamy symboliczne odliczanie, zostało 100, a właściwie 106 dni do matury. Zanim jednak wyśmienicie przygotowani przystąpicie do egzaminu dojrzałości w maju, czeka na was jeszcze jeden znacznie przyjemniejszy krok w dorosłość. Studniówka to bowiem także symboliczna granica pomiędzy młodzieńczą beztroską a nadchodzącą dojrzałością, dorosłością - podkreśliła dyrektor.

Podziękowała za obecność m. in. prezydentowi Elbląga Michałowi Missanowi, który życzył maturzystom dobrej zabawy.

- Niech ten dzień, niech ta studniówka będzie najpiękniejsza, niezwykła, niepowtarzalna - mówiła jeszcze Agnieszka Jurewicz.

A co po maturze? Z propozycją przychodzi AMiSNS.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

