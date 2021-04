Miejsca leśnego wypoczynku czekają na turystów

Leśnicy przygotowują się do sezonu turystycznego. Część z miejsc wypoczynku, które mają pod nadzorem, przeszła już remonty, między innymi parkingi leśne w Dąbrowie i Dębicy. Nowy stół i ławki są też na Jeleniej Dolinie.

- Dokonywane są przeglądy szlaków turystycznych pod względem ich przepustowości oraz pod względem bezpieczeństwa i w razie potrzeby usuwane są drzewa, które są spróchniałe, przechylone i mogą stanowić zagrożenie na szlaku. Oprócz przeglądów szlaków naprawiamy lub konserwujemy istniejącą infrastrukturę turystyczną. W tym roku koniecznej naprawy doczekało się miejsce postoju pojazdów w Kadynach, które jesienią poprzedniego roku zostało zdemolowane. Naprawione zostały ławki i stół oraz elementy daszków wiat, a także części płotków ograniczających obszar parkingu i miejsca wypoczynku – mówi Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg.

Drobne remonty przeprowadzone zostały na miejscu postoju pojazdów przy leśniczówce Dąbrowa oraz Dębica, a także na popularnym parkingu leśnym w Krasnym Lesie.

fot. Jan Piotrowski, Jelenia Dolina

- Tu naprawione zostały zadaszenia wiat, siedziska i stoły płotki i śmietniki. Wszystkie elementy zostały także dodatkowo zakonserwowane. Również w miejscu wypoczynku na Jeleniej Dolinie postawiony został nowy stół (poprzedni został spalony) wraz z ławkami, oraz uzupełnione zostały pozostałe brakujące ławki przy stolikach stojących przy wiacie oraz siedziska ławek znajdujących się przy ognisku (one także był połamane lub popalone) – mówi rzecznik Nadleśnictwa Elbląg.

Prace przygotowawcze objęły swoim zasięgiem także Mierzeję Wiślaną, gdzie remontu wymagała wieża na Wielbłądzim Garbie.

- Tu powymieniane zostały belki stropowe i deski podłogowe oraz balustrady, wymienione zostały elementy schodów terenowych oraz wyremontowany został stojak na rowery. Lasy Nadleśnictwa Elbląg bardzo chętnie odwiedzane są przez turystów i oczywistym jest, że cześć infrastruktury turystycznej z czasem ulega zniszczeniu, a leśnicy starają się zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających w lesie, remontując te obiekty. Jednak ciągle w lasach Nadleśnictwa Elbląg niszczona jest mała architektura, służąca ludziom do wypoczynku. Jeżeli widzimy, że ktoś niszczy obiekty leśnej infrastruktury prosimy zgłaszać to na policję, lub do straży leśnej. Wszystkim korzystającym z leśnych obiektów turystycznych i samego lasu, życzymy miłych i niezapomnianych wypraw do lasu – dodaje Jan Piotrowski.