Miejsce z klimatem powstało nad rzeką

Kiedyś w miejscu tym znajdowały się mydlarnia i zakład kamieniarski, później magazyny oraz tapicernia. Dziś w odtworzonym budynku przy ul. Stawidłowej 3 funkcjonuje Dom pod Cisem, który działa niemal pół roku. Już teraz można w nim przenocować, a za chwilę ruszy tam kawiarnia i zapowiadany sklep społeczny. Zobacz zdjęcia.

Dom pod Cisem został otwarty w połowie września 2019 r. Zniszczony budynek przemysłowy z początku XX w. rozebrano, a na jego miejscu stanął nowy obiekt, który zachował dawne elementy.

Dokonało tego Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, któremu samorząd przekazał działkę wraz ze wspomnianym budynkiem. We wtorek (4 lutego) Dom pod Cisem odwiedzili radni Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Elblągu wraz z urzędnikami i innymi, zaproszonymi osobami. Była to dla nich szansa na zapoznanie się z działalnością tego miejsca, a także okazja do podsumowania półrocznego funkcjonowania obiektu.

- Od października realizujemy tu dwa projekty: Centrum Integracji Społecznej oraz Dom Sąsiedzki "Aktywne Zawodzie" w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Idea – wyjaśniała Justyna Duks, kierownik Domu pod Cisem.

W budynku przy ul. Stawidłowej działają biura doradców zawodowych, sala konferencyjna, pracownie warsztatowe, w tym krawiecka i stolarska. W lutym zaczął funkcjonować hostel, który może przyjąć nawet 17 osób. Wszystkie pokoje noszą nazwy związane z Elblągiem, a więc "Truso", "Druzno", "Starówka", "Port", "Bażantarnia". Każdy z nich ma nawiązywać do określeń wystrojem, a więc na przykład w "Porcie" już teraz znajdziemy lampę, której stojak zrobiono z grubej liny.

- Można do nas zadzwonić, napisać maila, a już za chwilę uruchomimy własną stronę internetową, na której pojawi się formularz do rezerwacji pokojów – mówi Justyna Duks.

21 marca w Domu pod Cisem mają zostać otwarte kawiarnia oraz sklep społeczny.

- Już teraz mieszkańcy mogą do nas przyjść i kupić rzeczy pochodzące od przedsiębiorstw społecznych z całego województwa [są to np. miody, drewniane skrzyneczki, gliniane i ceramiczne ozdoby]. Do sklepu społecznego będzie można oddać używane meble, sprzęty, my je odnowimy i przerobimy w pracowniach, a później będą przeznaczone do sprzedaży – wyjaśnia Justyna Duks.

W miejscu tym będzie można również naprawić swój rower. Nie jest to przypadek, gdyż w pobliżu zaczyna się szlak Green Velo.

Dom pod Cisem to także różne inicjatywy. W ubiegłym roku wspólnie stworzono tam ogród społeczny, można było przyjść na seans w ramach "kina pod chmurką". W tym roku ma być podobnie.

- Mamy także plan na zagospodarowanie działki obok budynku, planujemy również postawienie takiego wielofunkcyjnego pieca do wypieku chleba, wypalania gliny albo robienia grilla – dodaje Justyna Duks.

Zainteresowani mogą zaglądać na stronę ESWIP, a także na Facebooku stowarzyszenia.