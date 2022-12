Miejska choinka już świeci!

Tradycyjnie w dzień patrona miasta - św. Mikołaja na Starym Mieście rozbłysła choinka oraz inne świetlne iluminacje. Oczywiście nie mogło zabraknąć bohatera tego dnia, który wraz z pomocnikami Motomikołajami i Śnieżynkami rozdawał słodkości oraz wysłuchiwał życzeń najmłodszych. Zdjęcia.

Wydarzenie umiliły występy artystyczne młodych elblążan. w 6 rocznicę ustanowienia patronatu św. Mikołaja nad Elblągiem w katedrze odprawiona została również msza św. w intencji miasta.

Przypomnijmy, że już niebawem odbędą się "Świąteczne spotkania elblążan", które zaplanowano na 10 i 11 grudnia, cała impreza odbędzie się na ul. Stary Rynek. Będzie jej towarzyszył m. in. kiermasz na rzecz małego Mikołaja, który zakrztusił się winogronem w przedszkolu, co poskutkowało zatrzymaniem akcji serca. Chłopiec potrzebuje rehabilitacji. Dodajmy, że podczas świątecznych imprez będzie też można wesprze datkami elbląskie schronisko dla zwierząt.

Jarmark świąteczny z produktami regionalnymi i rękodziełem rozpocznie się w sobotę (10 grudnia) o godz. 11 i potrwa do godz. 20. Będzie mu towarzyszył m. in. festiwal food trucków. Od 11 do 13 tradycyjnie już zaplanowano gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni. Od 11 do 18 na starówce będą organizowane warsztaty i animacje dla dzieci (na starówce będzie można spotkać m. in. postacie z bajek, aniołki, szczudlarzy etc., będzie też zjeżdżalnia pontonowa). W godz. 12-15 swoje występy artystyczne będą miały dzieci i młodzież.

W niedzielę (11 grudnia) dzień na starówce będzie wyglądał podobnie, impreza będzie trwała od 11 do 18. Występy dzieci i młodzieży odbędą się w godz. 13-17. O 15 rozpocznie się coroczna Wigilia elblążan, podczas której będzie można podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i co nieco zjeść.