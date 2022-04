Miejska spółka podniesie mosty

Władze miasta unieważniły przetarg na obsługę mostów zwodzonych, bo jedyna złożona w nim oferta była za droga. Teraz chcą zlecić to zadanie – bez przetargu - miejskiej spółce: Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

Dotychczasowa umowa z operatorem mostów skończyła się 31 marca, dlatego władze miasta muszą podpisać nową – na dwa lata. W przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy. Jedyna oferta opiewała na kwotę prawie 850 tys. zł i zdaniem urzędników była za droga.

Władze miasta skorzystały z zapisów tzw. ustawy in-house, która pozwala bez przetargu zlecać komunalnym spółkom różne prace, pod warunkiem że samorząd jest jej 100-procentowym właścicielem i wykonuje ona co najmniej 90 procent zamówień na rzecz samorządu. Taką właśnie spółką jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i to jej, jak wynika z Biuletynu Informacji Publicznej, władze miasta zlecą obsługę mostów zwodzonych.

Most Niski i Most Wysoki to jedna z atrakcji turystycznych Elbląga. W sezonie podnoszone są kilka razy dziennie, umożliwiając przepłynięcie rzeką większych jednostek. Operator mostów zajmuje się nie tylko ich otwieraniem i zamykaniem, ale bieżącą konserwacją, dokonywaniem bieżących przeglądów czy też utrzymaniem w sprawności technicznej elementów sterowniczych, systemu nagłośnienia i kamer przemysłowych. Ma również dbać o dojścia do mostów, wieżę sterowniczą, agregatownię i inne pomieszczenia związane z obsługą mostów.

Nie znamy jeszcze kwoty umowy z EPGK.