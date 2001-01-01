UWAGA!

Miejski rzecznik konsumentów z nominacją

 Elbląg, Trzeci od lewej Paweł Rodziewicz,
Trzeci od lewej Paweł Rodziewicz, fot. arch. UM w Elblągu

W siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji do Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Jedno z powołań otrzymał Paweł Rodziewicz, Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu.

Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów jest organem opiniotwórczo-doradczym, który posiada realny wpływ na kształtowanie polityki ochrony konsumentów, a także stanowiska doktryny w zakresie tworzenia i stosowania prawa.

Do głównych zadań Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów należy m.in.: przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów, wyrażanie opinii w przedmiocie projektów aktów prawnych lub kierunków rządowej polityki konsumenckiej, wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów przedłożonych Radzie przez prezesa Urzędu, przekazywanie informacji dotyczących ochrony konsumentów, w zakresie wskazanym przez Prezesa Urzędu. Po raz pierwszy członkiem Rady został Miejski Rzecznik Konsumentów z Elbląga. Jest to dla naszego miasta ogromne wyróżnienie i jednocześnie dowód na wysoką jakość pracy Urzędu Miejskiego w zakresie dbania o interesy mieszkańców.

  • Zlikwidować bo i tak nic nie może tylko pensje pobiera, sztuczny etat
  • Super! Bardzo dobry rzecznik! Widać że robi dużo dobrego dla miasta i mieszkańców
  • Panie Pawle, ogromne gratulacje! W pełni zasłużona nominacja. Powodzenia!
  • To niech z marszu weźmie się za firmę od uszczelek okiennych. Te ulotki nie zniknęły z przestrzeni osiedli i kamienic. Przygotujcie prostą prowokację dziennikarską. Zamówcie sobie tą usługę, na wabia seniora, wszystko w mieszkaniu przygotowane pod utrwalenie wizji i fonii i róbcie porządek z oszustami.
