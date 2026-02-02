Miejski sztab i nowe decyzje w związku z mrozem

W związku z utrzymującą się niską temperaturą prezydent Michał Missan zwołał dziś rano Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczył w nim również Robert Turlej, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas spotkania omówiona została aktualna sytuacja w mieście, dotychczasowe działania służb i miejskich jednostek oraz dodatkowe wsparcie dla mieszkanek i mieszkańców miasta, które zostanie uruchomione, w związku z utrzymującymi się mrozami.

Dotychczasowe działania

Przez cały weekend wszystkie służby i instytucje pomocowe udzielały wsparcia – głównie osobom w kryzysie bezdomności. Straż Miejska patrolowała miejsca przebywania tych osób, zachęcając do skorzystania z pomocy instytucjonalnej w tym trudnym czasie. Wszystkie placówki oferujące pomoc osobom bezdomnym, pomimo pełnego obłożenia przyjmują każdą osobę potrzebującą wsparcia. Jak już informowaliśmy, w niedzielę na Placu Słowiańskim rozstawiony został ogrzewany namiot z ciepłymi napojami. Do godz. 6.00 rano skorzystało ze schronienia w nim ok. 60 osób.

Planowane dodatkowe wsparcie dla mieszkanek i mieszkańców

W związku z prognozami wskazującymi na utrzymywanie się bardzo niskiej temperatury prezydent podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego wsparcia dla mieszkańców. Od dziś do środy w namiocie na Pl. Słowiańskim w godzinach od 14:30 do 16.00 wydawana będzie ciepła zupa. Strażaków w ich działaniach wesprą wolontariusze z Caritas Diecezji Elbląskiej oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Planowane jest także ustawienie koksowników oraz uruchomienie mobilnego całodobowego autobusu, w którym będzie można się ogrzać, napić ciepłej herbaty. Szczegółowe informacje o podejmowanych działaniach podamy w odrębnym komunikacie.

Placówki oświatowe

Na dzisiaj wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg są otwarte i prowadzą zajęcia zgodnie z planem. W żadnej temperatura nie spadła poniżej 18 stopni C, sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Zamknięte zostały natomiast balonowe sale gimnastyczne, gdzie odbywają się zajęcia WF.

Komunikacja Miejska

Dziś rano wszystkie autobusy i tramwaje wyjechały w miasto. We wszystkich pojazdach działa ogrzewanie, kontrolerzy ruchu monitorują sytuację.

Infrastruktura wodociągowa i ciepłownicza

Podczas spotkania omówiony został stan miejskiej infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej. Aktualnie nie ma poważnych awarii, które skutkowałyby długotrwałymi przerwami w dostawie wody, czy ciepła. Zarówno EPWiK, jak i EPEC prowadzą stałe dyżury służb technicznych, na wypadek wystąpienia ewentualnych awarii.

Przypomnienie

Apelujemy do mieszkańców Elbląga o zachowanie szczególnej ostrożności oraz – jeśli to możliwe – ograniczenie przebywania na zewnątrz do niezbędnego minimum. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze, dzieci, osoby z chorobami przewlekłymi oraz osoby w kryzysie bezdomności, które są najbardziej narażone na skutki siarczystych mrozów. Przypominamy, że na czas ekstremalnych mrozów do 8 lutego dworce PKP będą otwarte całodobowo.

W przypadku zauważenia osób mogących potrzebować pomocy prosimy o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112. Każde zgłoszenie ma znaczenie – czasem jeden sygnał może uratować życie.

Numery kontaktowe:

Numer alarmowy: 112

Straż Miejska: 986

Zespół ds. Bezdomności ECUS: (55) 625 61 18

Bezpłatna, całodobowa infolinia: 800 165 320

Przypominamy również o konieczności zadbania o zwierzęta w czasie ekstremalnych mrozów. Należy zapewnić im ciepłe schronienie (najlepiej wewnątrz pomieszczeń), kaloryczne pożywienie oraz stały dostęp do niezamarzniętej wody. Psy przebywające na zewnątrz powinny mieć odpowiednio ocieplone budy, nie powinny być trzymane na łańcuchach, a w razie potrzeby należy stosować ubranka ochronne. Zaleca się również skracanie spacerów oraz reagowanie na przypadki zaniedbań poprzez ich zgłaszanie odpowiednim służbom.