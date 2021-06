Miejskie pomysły na lato

Jaką ofertę przygotowało miasto tego lata dla dzieci i młodzieży? O tym dyskutowali między innymi radni na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Na organizację letnich zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasto przeznaczyło w tym roku 90 tys. zł. Konkurs na to zadanie trwa, a do Departamentu Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu wpłynęło 18 ofert od stowarzyszeń kultury fizycznej. Jakie letnie atrakcje planuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji? To między innymi strefa gier i zabaw na krytym lodowisku Helena (od poniedziałku do piątku), a w niej stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej, stoły do tenisa, mini tor do kręgli oraz mini boisko do koszykówki. - Na torze Kalbar planowane są zajęcia z doskonalenia jazdy na rolkach, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, turnieje koszykówki ulicznej i siatkówki, mistrzostwa Elbląga rowerków biegowych, hulajnóg, festyn Dzień Bezpiecznego Kierowcy – informuje Departament Sportu i Rekreacji.

W hali przy al. Grunwaldzkiej odbędą się dwa wakacyjne turnieje tenisa stołowego. W Bażantarni planowane są zajęcia pn. Biegowa Bażantarnia z Team Karaś Elbląg, biegi na orientację, zajęcia z podstaw techniki survivalu oraz wyścig rowerowy na szczyt Góry Chrobrego. Zaplanowane są również trzy Miejskie Wycieczki Rowerowe. W programie "Wakacji z MOSiR-em 2021" są także zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, aquathlon, turnieje siatkówki plażowej, warsztaty z nauki jazdy na hulajnodze i deskorolce, gra miejska 500-lecie Piekarczyka – spacery na orientację po Starym Mieście.

Jak informuje Departament Edukacji ze zorganizowanego wypoczynku skorzysta 775 uczniów. - Zaplanowano dwutygodniowe turnusy w elbląskich szkołach, od poniedziałku do piątku, przez osiem godzin dziennie. W programie znajdą się między innymi: wycieczki do ZOO, zwiedzanie Starego Miasta, rejs statkiem na Westerplatte oraz do Fromborka. Wycieczka do Gniewu, do parku przygody w Mikoszewie, rejs pochylniami, wycieczka do Malborka oraz Sąp - czytamy w informacji przygotowanej przez departament.

Organizatorem półkolonii będą również MOSiR oraz Młodzieżowy Dom Kultury.