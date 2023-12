Ministra z Elbląga (w żadnym trybie)

Smutna prawda o naszym mieście jest taka, że nie mamy nadmiaru osób tu urodzonych lub kształconych, które są rozpoznawalne w skali całego kraju, a nie tylko lokalnie. Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja ta uległa dramatycznej poprawie tydzień temu. No właśnie, dramatycznej...

Rozpoznawalność jak wiadomo idzie za obecnością w mediach, kiedyś w telewizji lub prasie, obecnie głównie w Internecie. Po przeprowadzeniu dogłębnych badań stworzyłem prywatną i zdecydowanie subiektywną listę osób pochodzących z Elbląga, które są równie dobrze rozpoznawalne w Milejewie, jak i w Pcimiu. Delikatnie mówiąc lista nie jest długa. No cóż, taka gmina. Jakoś tak się dziwnie składa, że wszystkie te osoby są absolwentami/absolwentkami I LO im. Słowackiego, primo voto Kaiserin Auguste Victoria Schule. Tak na marginesie - warto odnowić znajomość starych nazw, bo jak twierdzą poważni politycy z obecnej opozycji, już wkrótce niemiecki będzie u nas językiem urzędowym.

A wracając do listy, to moim skromnym zdaniem pierwsze miejsce bezapelacyjnie okupuje na niej od lat Ryszard Rynkowski. Ponieważ w te mroźne dni dobrze jest ogrzać się w blasku cudzej sławy, to wspomnę tylko, że dawno temu ocierałem się o niego na korytarzach „jedynki”.

Jeśli przyjąć jego rozpoznawalność za 10R, to następny w kolejce Macieje Lasek szybuje na poziomie 5R, a stawkę zamyka Andrzej Śliwka. Jego rozpoznawalność w samym Elblągu oceniłbym nawet na 8R, niestety w kraju będzie to bliżej 1R. Wszystko przez to, że każda władza ma skłonność do nadprodukcji wiceministrów i szalenie trudno jest się tym biedakom przebić do czołówki. No chyba, że ma się osobowość i intelekt ministra Janusza Kowalskiego, ale tacy ludzie na kamieniu się nie rodzą. Na pewno nie w Elblągu..

Jest jeszcze Wojciech Cejrowski, ale on się Elbląga wypiera, więc z dużą przyjemnością go z mojej listy wykreśliłem (nie wiem jak on się po tym pozbiera).

Jak widać bieda była okrutna z tą rozpoznawalnością elblążan, aż tu nagle dzięki magicznym wręcz zdolnościom premiera Morawieckiego, niczym królik z kapelusza, objawiła się nam nowa ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dominika Chorosińska, która jeszcze jako Figurska ukończyła I LO. Już tylko z tego powodu uważam, że Sejm powinien wznieść się ponad podziały partyjne i przegłosować wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Przekop to mały pikuś wobec możliwości jakie mogłaby dać naszemu miastu tak wysoko postawiona figura. Teatr mój widzę ogromny w Elblągu i filharmonię też widzę ogromną, a do tego ogromne muzeum pełne dziedzictwa narodowego. Złośliwcy wytykają pani Chorosińskiej niezaliczenie kartkówki z WoS-u w Radiu Zet i jakieś tam wybryki pozamałżeńskie. Ale to złe języki są, a my nie jesteśmy plotkiem.pl i nie zniżymy się do tego poziomu. Poza tym jak mawia pewien święty mąż z Torunia – zgrzeszyła, a kto nie ma pokus?! Ja na pewno kamieniem w nią nie rzucę, bo w kobietę, to najwyżej kwiatkiem. Przyznaję natomiast pani ministrze w moim rankingu rozpoznawalności chwilową notę 7R.

Chwilową, ponieważ o tej dramatycznej komediantce rodem z Elbląga nikt już za parę tygodni nie będzie pamiętał, a nam na pocieszenie pozostanie ciągle ten sam, ale za to całkiem przyzwoity szansonista. Miłośnikom filharmonii pozostaną wyprawy do Gdańska lub Olsztyna. A mógł być Elbląg europejską stolicą kultury. Czyja to wina, że nie będzie? No wiadomo...

Zagadką jest natomiast, co spowodowało, że pani Chorosińska przyjęła tę żenującą rolę w rządowej telenoweli, o której z góry wiadomo było, że skończy się na jednym odcinku? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Reguła, że premierowi się nie odmawia nie jest chyba jedynym wytłumaczeniem. Może nasi Czytelnicy coś wiedzą na ten temat?