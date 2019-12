Młodzież odczuje zmiany w Domu Zacheusza

4,1 mln złotych kosztowała przebudowa Domu Zacheusza przy ul. Królewieckiej. Dzięki tej inwestycji Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny Karan będzie mógł leczyć w komfortowych warunkach dzieci i młodzież uzależnioną od środków psychoaktywnych, gier komputerowych czy hazardu oraz pomagać ich rodzinom. Rocznie przyjmuje tu około tysiąca pacjentów. Zobacz zdjęcia.

- Było 700 metrów użytkowych powierzchni, teraz jest 1300 metrów. Pozwala nam to w innej jakości przyjmować pacjentów i ambulatoryjnych jak i stacjonarnych., także poszerzać naszą działalność o pomoc całej rodzinie czy w sali zajęć sensorycznych czy sali oddechu. Chcemy nadal służyć mieszkańcom Elbląga i okolic – mówi ks. Edward Rysztowski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego Karan Dom Zacheusza. - Cieszy mnie tu wszystko, możemy już inaczej pracować. Podopieczni też to odczuwają. Mieszkali w pokojach 6-8 osobowych, będą mieszkać w pokojach 4-osobowych, mają więcej łazienek i miejsca.

Dom Zacheusza jest jednym stacjonarnym ośrodkiem leczenia terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim. - W standardach jest, że do ośrodka stacjonarnego nie przyjmuje się młodzieży w miejscu zamieszkania, są więc tu osoby z całej Polski. Z kolei w poradniach i ośrodku dziennym są osoby z Elbląga i okolic. Na tyle cieszy się on renomą, że przyjeżdżają też do nas osoby z województwa pomorskiego, choć w kolejce trzeba czekać nawet dwa miesiące – dodaje ks. Edward Rysztowski.

W Domu Zacheusza mieszą się m.in. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Uzależnień, oddział dzienny leczenia uzależnień, ośrodek stacjonarny leczenia uzależnień, hostel dla młodzieży po zakończonym już leczeniu.

Przebudowa Domu Zacheusza kosztowała 4,1 mln złotych, z czego 2,6 mln to unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury, a 1,5 mln złotych stanowi wkład elbląskiego samorządu.

Dom Zacheusza po przebudowie otworzyli uroczyście marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, prezydent Elbląga Witold Wróblewski i ksiądz Edward Rysztowski (fot. Anna Dembińska)

- Pewnego dnia ksiądz Rysztowski razem z panią Jadwigą Król przyszli do mnie z prośbą, że byłoby warto ten budynek przystosować. Był akurat początek nowej perspektywy finansowej. Powiedziałem, że jeżeli będzie projekt i uda nam się dostać środki z Unii Europejskiej, to go zrealizujemy. Pomogliśmy przy projekcie, wygraliśmy konkurs, ale okazało się po przetargu, że pieniędzy jest za mało. Dołożyliśmy więc brakującą kwotę – powiedział Witold Wróblewski, prezydent Elbląga podczas uroczystego otwarcia Domu Zacheusza.

Powstały tu m.in. nowe gabinety do terapii, sala do zajęć sensorycznych, nowe pokoje dla wychowanków, nowoczesna część socjalna. Obiekt został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma windę. Zmiany w Domu Zacheusza sprawią, że zatrudnieni zostaną kolejni specjaliści - psycholog, pedagog oraz terapeuci, co z kolei ma przyspieszyć proces przyjmowania , diagnozy i terapii pacjentów.

- W Polsce obecnie głośno jest o problemie z lekarzami psychiatrami, specjalistami od terapii dzieci i młodzieży. My też się z tym borykamy, ale usiłujemy z tymi ograniczeniami się uporać – mówi dyrektor Domu Zacheusza.