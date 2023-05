Monika Falej: „Zapracowałam na jedynkę”

- Myślę, że zapracowałam na jedynkę – mówi Monika Falej, posłanka Lewicy, która wywalczyła mandat w Sejmie cztery lata temu i chce ponownie liderować w wyborach parlamentarnym w okręgu elbląskim. W piątek posłowie Lewicy odwiedzą Elbląg, by m.in. dyskutować z mieszkańcami na otwartych spotkaniach.

W piątek 19 maja do Elbląga przyjadą posłowie Lewicy znani z telewizji, m.in. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Śmiszek czy Maciej Gdula. O godz. 7.30 będzie można ich spotkać na miejskim targowisku przy ul. Dąbka, a o godz. .17 na otwartym dla mieszkańców spotkaniu w Ratuszu Staromiejskim.

- Przynajmniej od dwóch lat Lewica jeździ po całej Polsce, rozmawiając z Polkami i Polakami, przedstawiając swoje propozycje, mówiąc co robimy w Sejmie i pytając się, co jeszcze powinniśmy zrobić dla mieszkanek i mieszkańców miast powiatowych – małych i dużych oraz terenów wiejskich – mówi Monika Falej, posłanka Lewicy z okręgu elbląskiego. – Będziemy rozmawiać z elblążankami i elblążanami, bez barierek i ochrony, o drożynie, inflacji, bezpieczeństwie, świeckim państwie, prawach człowieka, polityce zdrowotnej – wylicza posłanka. – Mam nadzieję, że na 19 maja będzie też gotowy raport o stanie państwa, który Lewica przygotowuje. Chcemy zaakcentować, że jesteśmy gotowi na wybory i mamy pomysły.

Monika Falej jest jedyną posłanką Lewicy z okręgu elbląskiego. Zamierza ponownie kandydować do Sejmu, tak jak cztery lata temu z pierwszego miejsca.

- Myślę, że ciężko pracuję. Staram się informować o tym, co robię, przyjmować od wyborców informacje, czym powinnam się jeszcze zająć – mówi Monika Falej. – Oficjalnie nie mogę powiedzieć, czy jestem „jedynką” na liście czy nie. To byłoby nie fair wychodzić przez szereg, ale myślę, że zapracowałam na „jedynkę”, również będąc współprzewodniczącą partii w regionie. Decyzja o miejscu na liście należy do Rady Krajowej, ale nie ukrywam, że jak najbardziej liczę na to miejsce.

Jak się dowiedzieliśmy, władze miasta bezpłatnie udostępniły salę w Ratuszu Staromiejskim na spotkanie posłów Lewicy z mieszkańcami. – Samorządy mają tak naprawdę obowiązek udostępniać nieodpłatnie sale na spotkanie posłów. Dlatego w imieniu klubu wystąpiłam o to do władz miasta – dodała posłanka.