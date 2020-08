Most Dolny już czynny

W środę (26.08) udało się usunąć awarię automatyki, dzięki czemu Most Dolny jest udostępniony dla ruchu pieszych i rowerzystów oraz pojazdów uprzywilejowanych - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Most Dolny był nieczynny od niedzieli (23.08).

- W środę (26.08) od godz. 9 awarię Mostu Dolnego diagnozowała firma. Most nie domykał się, dlatego musieliśmy go wyłączyć z ruchu dla pieszych oraz rowerzystów. Otwierany był natomiast dla jednostek pływających - mówił podczas konferencji Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Awarię udało się usunąć jeszcze w środę. - Była to awaria automatyki, sytemu otwierania i zamykania tego mostu - mówi Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Przypomnijmy, że 10 czerwca br., po wielu perturbacjach władze Elbląga uroczyście otworzyły Most Dolny po remoncie. Remont musiał być wykonany ze względu pogarszający się stan nawierzchni, która została w całości wymieniona. Modernizacja kosztowała miasto 460 tys. zł. Początkowo inwestycja miała się skończyć do 20 kwietnia, ale na wniosek wykonawcy termin został przedłużony początkowo do 29 czerwca. Gdy okazało się, że cierpią na tym wodniacy, a sprawa stała się głośna medialnie, władze miasta wynegocjowały szybszy termin i 10 czerwca most mógł zostać otwarty.