Motocyklista uderzył w drzewo

(fot. KMP Elbląg)

Do poważnego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17 w gminie Rychliki. 31-letni motocyklista, kierując hondą, uderzył w drzewo na drodze między miejscowościami Kupin i Piotrowo.

Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna na łuku drogi zjechał na prawe pobocze i uderzył w drzewo. - 31-latek doznał licznych złamań. Przewieziono go karetką do szpitala – informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

red.