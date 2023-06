Muzyczny piknik na Górze Chrobrego

Sobota (17 czerwca) to drugi dzień Elbląskiego Święta Muzyki. Upłynął on pod znakiem muzycznego pikniku na Górze Chrobrego. Zdjęcia.

Atrakcji pod Górą Chrobrego nie zabrało. Była strefa animacji dziecięcych, strefa hamaków, zajęcia ze szkicologii, nie zabrakło też smakowitych przekąsek. Na scenie zagrały zespoły Groovno, Klavo i Skubas.

- To świetna atrakcja dla całej rodziny. Przyszliśmy tutaj z dwójką dzieci, one korzystają z leniuchowania na hamakach, a my delektujemy się muzyką – mówią pan Paweł i pani Monika.

Adriana oraz Marta przyszły specjalnie na koncert zespołu Groovno. - Muzykę tego zespołu cechuje dynamizm oraz wyrazisty i charakterystyczny wokal. Jesteśmy jego fankami. Do tego piękne okoliczności przyrody, no i dopisała pogoda. Świetna impreza, oby takich więcej było w Elblągu. Takich wydarzeń brakuje w naszym mieście - mówią Adriana i Marta.

Państwo Jarzy i Elżbieta Wąsowscy na piknik przyjechali z Gronowa Elbląskiego. - Uwielbiamy Bażantarnię. Nie mogło nas tutaj dzisiaj zabraknąć. To świetny pomysł na imprezę i wypoczynek na świeżym powietrzu – mówi małżeństwo.

W niedzielę kolejna odsłona Elbląskiego Święta Muzyki.

Program

18 czerwca, godz. 14-22:

Finał EŚM 2023 | Stare Miasto

14:00-18:30 - Prezentacje Uliczne | Strefy

15:00-18:00 - Strefa Animacji Dziecięcych (SAD)

16:00 - Warsztaty tworzenia małych instrumentów i przeszkadzajek na paradę (SAD)

17:00 - Koncert dla dzieci CZEREŚNIE (SAD)

19:00 - Muzyczna Parada Uliczną (piesza - ulicami Starego Miasta) z udziałem Elbląskiej Orkiestry Wojskowej i artystów uczestniczących w EŚM 2023

20:00 - Koncert na finał - wystąpi VITO BAMBINO | dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego (obowiązują wejściówki)

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym Elbląskiego Święta Muzyki