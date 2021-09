Na Bema po staremu, na 13. Pułku odwrotnie (aktualizacja)

Prace remontowe na ul. Bema się zakończyły i objazdy już nie obowiązują. Ale Zarząd Dróg utrzymał rozwiązanie, które przez ostatnie dwa tygodnie w związku z objazdem funkcjonowało na ul. 13 Pułku, o co apelowaliśmy w jednym z naszych artykułów. Ma się ono przyczynić do odkorowania ul. Bema.

W ostatnich miesiącach wiele emocji budziła dyskusja na temat budowy ulicy Wschodniej, o czym wielokrotnie pisaliśmy. Zdaniem władz miasta ta inwestycja przyczyni się do odciążenia ul. Bema i Łęczyckiej, które w godzinach szczytu się korkują. Przeciwko budowie drogi między Bażantarnią a Górą Chrobrego protestowali mieszkańcy, którzy zebrali w tej sprawie ponad trzy tysiące podpisów. Efekt był taki, że władze miasta prace na kontrowersyjnym drugim etapem ul. Wschodniej wstrzymały, skupiając się na razie na budowie odcinka od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica (przetarg na wykonawcę jest w toku).

Zanim do tego doszło, przez lokalne media przetoczyła się dyskusja, jakie mogą być alternatywy dla budowy ulicy Wschodniej między Bażantarnią a Górą Chrobrego. Na razie nic z niej nie wynikło, ale z pomocą może przyjść sytuacja, która trwa od kilkunastu dni na ul. Bema właśnie. Jeden z jej odcinków został częściowo wyłączony z ruchu z powodu przebudowy kanalizacji sanitarnej. Kierowcy, by dostać się z ul. Bema do centrum lub północnych części miasta, muszą korzystać z objazdu przez ul. Saperów, a następnie albo przez ul. Mierosławskiego i Piechoty lub przez ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego, na której zmieniono kierunek jazdy. .

Efekt? To obecnie najszybsze połączenie ul. Bema z północnymi dzielnicami miasta, które może się także przyczynić do udrożnienia samej ulicy Bema i Łęczyckiej. Może warto taką organizację ruchu na ul. 13. Pułku utrzymać także po zakończeniu prac na Bema, które mają potrwać do 31 sierpnia? Na takie rozwiązanie zwrócił nam uwagę radny Andrzej Tomczyński. - Może warto też wprowadzić na ul. 13 Pułku ruch dwukierunkowy, kiedyś taki tam obowiązywał - przypomina radny.

- Ten temat jest analizowany przez Zarząd Dróg. Pod uwagę są brane różne możliwości, decyzja jeszcze nie zapadła - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

A co o tym rozwiązaniu sądzą nasi Czytelnicy? Jak Wam się teraz jeździ ul. Bema i objazdem przez ul. 13 Pułku? Zapraszamy do dyskusji. Może Wasz głos pomoże Zarządowi Dróg i władzom miasta podjąć dobrą decyzję...?

Aktualizacja ze środy. Prace, związane z remontem sieci kanalizacyjnej na ul. Bema, zostały już zakończone. Dwukierunkowy ruch pomiędzy ul. Żeromskiego a Komeńskiego został przywrócony i włączona została sygnalizacja świetlna. - Ze względów technologicznych nie odtworzono linii poziomych przy skrzyżowaniu ul. Bema i Żeromskiego. B i odpowiednie ustawianie pojazdów na dwóch pasach ruchu - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Urzędnicy utrzymali jednak organizację ruchu na ul. 13. Pułku Przeciwlotniczego. - Na ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego dalej będzie funkcjonował jeden odwrócony kierunek jazdy dla pojazdów do 3,5 t. Ruch będzie monitorowany przez zarządcę dróg i policję, rozważana jest także możliwość wprowadzenia ruchu dwukierunkowego - poinformowała nas rzeczniczka.