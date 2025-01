Na kogo zagłosujesz w wyborach prezydenckich?

Decyzją marszałka Sejmu wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna i jednocześnie bardzo prawdopodobna druga tura 1 czerwca. Swój start ogłosił już szereg kandydatów, pytamy naszych Czytelników, na kogo zagłosują.

Przed kandydatami i ich sztabami pracowite dni, czeka ich rejestracja komitetów i zebranie 100 tys. podpisów poparcia. Zanim zaprosimy naszych Czytelników do wyborczej sondy, przypomnijmy, jak w Elblągu i w regionie wyglądały wyniki ostatnich wyborów prezydenckich.

Tak było pięć lat temu w okręgu

W I turze w regionie elbląskim w większości gmin wygrał Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski triumfował w Elblągu i w Braniewie. Wyniki kandydatów, którzy przekroczyli 1 proc. głosów, w 2020 roku w samym Elblągu wyglądały tak:

Rafał Trzaskowski 37,5 proc.

Andrzej Duda 36,36 proc.

Szymon Hołownia 15,25 proc.

Krzysztof Bosak 5,82 proc.

Robert Biedroń 2,47 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz 1,88 proc.

W II turze, w której zmierzyli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, w Elblągu wygrał ten drugi. Urzędujący prezydent Polski otrzymał wtedy w mieście 24 050 głosów (42,63 proc.), a kandydat popierany przez KO 32 363 głosy (57,37 proc.). Frekwencja wyniosła 64,85 proc.

Oni chcą do pałacu

Rafał Trzaskowski do prezydenckiego wyścigu staje raz jeszcze, jego główny konkurent popierany przez PiS to tym razem Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Swoje kandydatury ogłosili również Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, Sławomir Mentzen z Konfederacji, Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów, Magdalena Biejat z Lewicy, Adrian Zandberg z Razem, Marek Woch z Bezpartyjnych i Samorządowców, Romuald Starosielec z Ruchu Naprawy Polski, Maciej Maciak z Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy, Waldemar Witkowski z Unii Pracy, bezpartyjna kandydatka Katarzyna Cichos oraz Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej. Według nieoficjalnych informacji swój start ma także wkrótce ogłosić Krzysztof Stanowski, właściciel kanału Zero na YouTube.

Powyższa lista nazwisk nie może oczywiście stanowić oficjalnej listy kandydatów, bo na jej zamknięcie jest jeszcze za wcześnie. Początek kampanii to mimo wszystko dobry moment, żeby zobaczyć, na kogo chcą głosować Czytelnicy portElu w nadchodzących wyborach. Zapraszamy do naszej sondy i do merytorycznej dyskusji w komentarzach. Dodajmy jeszcze, że do 24 marca należy zawiadomić PKW o utworzeniu komitetów, a kandydatów na prezydenta należy zgłosić do 4 kwietnia, wtedy będziemy znali oficjalną listę osób ubiegających się o ten urząd.

Zagłosować w naszej sondzie można po zalogowaniu. Mogą to zrobić osoby, które utworzyły konto na portEl.pl przed 14 stycznia 2025. Wprowadziliśmy to rozwiązanie, by maksymalnie ograniczyć próby manipulacji wynikami. Sonda potrwa do końca stycznia.