Na komendzie nie podmuchasz?

- Od ponad miesiąca nie działa alkomat w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Dużo osób, szczególnie przed weekendami, chciałoby z niego skorzystać – pisze nasza Czytelniczka i prosi o wyjaśnienie tej sytuacji.

- Osoby, które chcą zbadać swoją trzeźwość, są pozbawione takiej możliwości, ponieważ alkomat w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu przy al. Tysiąclecia ciągle jest w awarii. Na komendzie nie istnieje możliwość zbadania swojego stanu przez alkomat u funkcjonariusza, gdyż nie ma go na stanie. Przychodzą ciepłe, wolne dni, w których ludzie nie chcą popełniać wykroczeń lub przestępstw. Dużo osób przychodzi się przebadać alkomatem głównie weekendami – pisze nasza Czytelniczka.

Alkotest w budynku KMP przy al. Tysiąclecia 3 jest od 2018 roku. Można z niego korzystać bezpłatnie. Jak informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, obecnie został wysłany do naprawy. Kiedy z niej wróci? Nie wiadomo....

- Do tego czasu badanie jest realizowane przez dyżurnego komendy urządzeniem przenośnym Alko Blow. Osoba, która chce zbadać swoją trzeźwość, powinna powiedzieć o tym pracownikowi recepcji, a badanie zostanie wykonane przez dyżurnego. Liczymy na to, że sprawne urządzenie powróci do nas jak najszybciej i będzie dalej służyło. Aktualnie badanie można wykonać przez całą dobę siedem dni w tygodniu zgłaszając taką chęć w recepcji KMP w Elblągu przy al. Tysiąclecia 3 – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki.