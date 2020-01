Na obiecywaniu się skończyło

Funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściu w Grzechotkach zatrzymali obywatela Uzbekistanu poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Cudzoziemiec przywłaszczył sobie auta o szacunkowej wartości 67 tys. euro.

Dziś (31 stycznia) do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski stawił się mężczyzna. W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że obcokrajowca mieszkającego w Berlinie od 5 lat poszukuje litewski wymiar sprawiedliwości. Okazało się, że 36-latek na terenie Niemiec obiecał sprzedać Audi Q7 i zarejestrować Audi A6, należące do obywatela Litwy. W rezultacie jednak obywatel Uzbekistanu wraz z powierzonymi mu pojazdami zniknął. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali cudzoziemca i przekazali policjantom.