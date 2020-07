Na rower z portEl.pl: do śluzy Michałowo (odc. 8)

Dzisiaj kolejny odcinek naszego cyklu Na rower z portEl.pl. Jest on dedykowany przede wszystkim początkującym rowerzystom. Tym razem jedziemy przez Jazową, potem wzdłuż Nogatu do śluzy Michałowo. Zobacz zdjęcia.

Startujemy ze ścieżki rowerowej w podelbląskim Kazimierzowie i jedziemy nią do Jazowej. Tutaj skręcamy w kierunku Wiercin. Malownicza trasa wiedzie wzdłuż Nogatu. Gdy skończy się droga asfaltowa i zacznie gruntowa, jest to znak, że do śluzy Michałowo mamy już bardzo blisko. Stopień wodny Michałowo położony jest na granicy województw pomorskiego i warmińsko - mazurskiego (granica biegnie jazem). Jego zadaniem jest umożliwienie żeglugi rzeką Nogat (od Wisły do Zalewu Wiślanego) oraz przepuszczenie wód ze zlewni własnej Nogatu. Śluza przeszła kapitalny remont w latach 1993-1994, zaś jaz w latach 1995-1996. Najnowszym elementem stopnia jest elektrownia wodna, oddana do eksploatacji w 2011 roku.

Do Elbląga wracamy przez Kopankę i miejscowość Nogat, potem Jegłownik i Wikrowo. W Jegłowniku warto na chwilę zatrzymać się przy neogotyckim kościele z 1804 roku, przeważnie jest otwarty. Na przykościelnym cmentarzu z XIX wieku odrestaurowano kilka wartościowych nagrobków. Jest też w Jegłowniku bar, który serwuje całkiem niezłe pieczone kurczaki, więc możemy coś przekąsić przed powrotem do Elbląga. Trasa liczy około 35 km (ścieżka rowerowa, asfalt, droga gruntowa), teren płaski.