Na rower z portEl.pl (odc. 2)

Dzisiaj kolejny odcinek naszego cyklu Na rower z portEl.pl. Jest on dedykowany przede wszystkim początkującym rowerzystom. Tym razem proponujemy wycieczkę do Jagodnika, zerkniemy też, co słychać nad jeziorem Goplanica. Zobacz zdjęcia.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy na ścieżce rowerowej na ulicy Fromborskiej. Na pierwszym rozwidleniu skręcamy w ulicę Okrężną i jedziemy aż do skrzyżowania z ulicą Jagodową. Trasa wiedzie drogą asfaltową, jest na niej kilka łagodnych wzniesień, ale pokona je nawet mało „wprawiony” rowerzysta. Po obu stronach drogi mijamy rodzinne ogródki działkowe, nie ma tu dużego natężenia ruchu. Z Okrężnej skręcamy w lewo w ulicę Jagodową, z niej do Jagodnika mamy już prostą drogę, szlakiem Green Velo. Mijamy Nadleśnictwo Dąbrowa oraz leśny parking, gdzie możemy na chwilę odpocząć i delektować się ciszą i przyrodą.

Zanim dotrzemy do Jagodnika, możemy skręcić z naszej trasy i zatrzymać się nad jeziorem Goplanica. Jest ono bardzo malowniczo położone, na terenie Parku Krajobrazowego Buki Wysoczyzny Elbląskiej. Wracamy na naszą trasę: do Jagodnika czeka nas lekkie wzniesienie. W samej wsi warto zrobić sobie dłuższy przystanek.

Jagodnik to jedna z najstarszych miejscowości na Wysoczyźnie Elbląskiej. Zachowało się tutaj kilka budynków sprzed 1945 r., jak i głaz upamiętniający żołnierzy pruskich poległych w I wojnie światowej, a pochodzących z tej miejscowości. Wioskę na przestrzeni lat dotykały różne nieszczęścia. W 1867 r. plaga głodu, w 1872 r. dotarła tu epidemia czarnej ospy, podczas której wielu mieszkańców straciło życie. Pochowani zostali na pobliskim wzniesieniu, obecnie uporządkowano to miejsce i otoczono opieką. W 1819 roku w Jagodniku powstała szkoła, w 1843 r. ją rozbudowano. We wrześniu 1905 r. okolicę odwiedził cesarz Wilhelm II, który wraz ze sztabem wojskowym obserwował manewry odbywające się w tej okolicy. Dzisiaj Jagodnik to urokliwa wieś, specjalizująca się w agroturystyce. Możemy tu odpocząć w wiacie MOR, czyli Miejscu Obsługi Rowerzystów na trasie szlaku rowerowego Green Velo.

Wracamy do Elbląga, przez Krasny Las, ścieżką asfaltową, która biegnie przez las. Jest ona zamknięta dla ruchu samochodowego, jednak aktualnie ze względu na remonty prowadzi tędy objazd do Jagodnika. Może nas niekiedy minąć auto. Zachowajmy więc ostrożność. Tą drogą dojedziemy aż do ścieżki rowerowej na ulicy Fromborskiej, która zaprowadzi nas do Elbląga. Poniżej orientacyjna mapka wycieczki.