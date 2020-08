Na rower z portEl.pl: Rezerwat Przyrody Ujście Nogatu

Dzisiaj nasza kolejna propozycja trasy rowerowej. Tym razem wybierzemy się do Rezerwatu Przyrody Ujście Nogatu. Zobacz zdjęcia.

Trasa liczy około 40 km: teren płaski, asfalt i płyty betonowe (w większości nad rzeką Nogat). Naszą wycieczkę rozpoczynamy w Kazimierzowie na ścieżce rowerowej biegnącej przy starej trasie S7, jedziemy nią do pierwszego skrzyżowania i tu skręcamy do Bielnika Drugiego. Potem kierujemy się na Kępę Rybacką i jedziemy malowniczą trasą wzdłuż Nogatu. Na rozwidleniu (drogowskaz) skręcamy w kierunku Kępin Wielkich. Drogą asfaltową dojedziemy do miejsca, gdzie kiedyś kursował prom.

Przeprawa promowa w Kępinach Wielkich przez rzekę Nogat przestała działać w 2012 r. Prom Wacław II należał do Starostwa Powiatowego w Elblągu, które oddało go

Nieszawie. 31 marca 2012 r., po dwunastu latach pracy na Nogacie, przeprawa promowa z Wacławem II w roli głównej została zlikwidowana. W tym miejscu wjeżdżamy na drogę z płyt betonowych i jedziemy wzdłuż Nogatu (po prawej stronie miniemy Nowotki) aż do Rezerwatu Przyrody Ujście Nogatu.

Rezerwat ustanowiono w 2001 roku (408,98 ha). Ujście Nogatu jest rezerwatem ornitologicznym, obejmującym fragment delty Nogatu między wsiami Marzęcino, Nowakowo i Rubno Wielkie oraz obszar wód Zalewu Wiślanego u ujścia tej rzeki. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie siedlisk ptaków lęgowych, a także zapewnienie odpowiednich miejsc odpoczynku i żerowania ptakom w okresach wędrówek. Warto zabrać ze sobą lornetkę. Do Elbląga wracamy przez Nowe Batorowo i Nowakowo. Tutaj warto przystanąć na chwilę w okolicach mostu pontonowego na rzece Elbląg. To jedyny taki most w województwie warmińsko-mazurskim. Most rozmieszczony jest na czterech pontonach. Składa się z przęseł, z których jedno jest otwierane mechanicznie, w kierunku Zalewu Wiślanego. Jeden ponton zapasowy zacumowany jest przy moście do zachodniego brzegu. Nowakowo położone jest na Wyspie Nowakowskiej, jest to wyspa sztuczna, która powstała w wyniku osuszania i polderyzacji Żuław Elbląskich. Odcinek od Nowakowa do Elbląga jedziemy trasą nr 503, uważajmy, bo jest na niej duży ruch.