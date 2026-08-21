Na tych ulicach nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 2026-08-25 (wtorek) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy:

ul. Szarych Szeregów, Wybickiego, Andersa

ul. Dąbka nr 185, 187, 213

Aleja Odrodzenia od nr 25 do nr 37

Przewidywany czas prac godz. 8 – 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne EPWiK – tel. 994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.