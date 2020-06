Na wybory koniecznie w maseczce, trwa cisza wyborcza

Niedzielne wybory na prezydenta RP odbędą się w reżimie sanitarnym. O czym warto pamiętać, zanim oddamy głos?

Od soboty od północy obowiązuje cisza wyborcza. W niedzielę, 28 czerwca, lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21. Głosowanie ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się w reżimie sanitarnym. Przed wejściem do lokalu wyborczego trzeba zasłonić nos i usta i zdezynfekować ręce, a wewnątrz zachować bezpieczny odstęp 1,5 metra. Ministerstwo Zdrowia zaleca również używanie własnych rękawiczek jednorazowych i własnego długopisu.

W Elblągu wyborcy będą głosować w tych samych lokalach co zwykle. Wyjątkiem jest jedynie siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 3. Mieszkańcy alei Odrodzenia i ul. Kalenkiewicza w niedzielę udadzą się do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej, a nie jak dotychczas do przedszkola przy ul. Kalenkiewicza 24.

Podając komisji wyborczej swój dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty lub paszport) będziemy poproszeni o zdjęcie maseczki na chwilę, by można było nas zidentyfikować. NA otrzymanej karcie wyborczej stawiamy znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. (znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki). Jeśli znak X zostanie postawiony przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub nie zostanie postawiony wcale, głos jest nieważny.

O procedurze oddana głosu informuje spot Państwowej Komisji Wyborczej, który prezentujemy przy artykule.