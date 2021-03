Nabór do Straży Miejskiej

Do naszej jednostki szukamy jednej osoby do podjęcia pracy na stanowisku Aplikanta Straży Miejskiej - informuje SM w Elblągu.

Ustawowym obowiązkiem jest posiadanie przez kandydata ukończonych 21 lat, wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego. Kandydat powinien posiadać sprawność fizyczną i psychiczną, być niekaranym, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzystać z praw publicznych oraz powinien posiadać nienaganną opinię, a mężczyźni dodatkowo powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dodatkowym atutem kandydata będzie ukończony kurs podstawowy dla strażników, posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony środowiska, ekologii, edukacji, bezpieczeństwa. Kandydat powinien wyróżniać się podstawową znajomością ustawy o strażach gminnych, ogólną wiedzą o społeczeństwie, Elblągu i Polsce. Niewątpliwie posiadanie przez kandydata prawa jazdy kat. B, a także uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi będzie dodatkowym argumentem podczas procesu kwalifikacyjnego.

Kandydat powinien potrafić pracować w zespole, podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej, być odpornym na stres oraz być dyspozycyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami na naszym BIP-ie - kliknij tutaj.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 17 marca 2021 r.