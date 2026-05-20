Nadali TON w Galerii EL

20 maja zorganizowano tradycyjny już piknik integracyjny w związku z Tygodniem Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestnicy spotkali się na terenie Galerii EL. Zobacz zdjęcia.

"Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Sielanka, zaprasza na gry, zabawy, taniec, śpiew, poczęstunek oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o dzieciach, młodzieży, dorosłych i seniorach. Swoje stoiska zaprezentują organizacje oraz instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na uczestników czekać będą również dodatkowe atrakcje - czytaliśmy m. in. w zapowiedzi wydarzenia.

Dodajmy, że nie zabrakło również czegoś konkretnego na ząb.

Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami w Elblągu potrwa do niedzieli. Finał będzie miał miejsce na starówce. Program całego wydarzenia można znaleźć w tym artykule.