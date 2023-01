Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w sprawie apelu do ministra

Na czwartek, 19 stycznia, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu zwołał nadzwyczajną sesję. Radni mają przegłosować uchwałę z apelem do ministra aktywów państwowych. Chodzi o przyszłość elbląskiego portu.

Przypomnijmy, że nadal trwają negocjacje rządu z samorządem w sprawie przejęcia większościowego udziału w Zarządzie Portu Morskiego przez Skarb Państwa w zamian za dokapitalizowanie spółki kwotą 100 mln złotych z przeznaczeniem na inwestycje w porcie. Do władz miasta od Andrzeja Śliwki, wiceministra aktywów państwowych, trafił projekt listu intencyjnego w tej sprawie, którego treść jest objęta klauzulą poufności.

Grupa ośmiu radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej i KWW Witolda Wróblewskiego w piątek złożyła do przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której radni mają przyjść uchwałę z apelem do ministra aktywów państwowych o zdjęcie klauzuli poufności w tej sprawie.

„Podkreślić należy, że uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wszelkie kwestie związane z dobrem naszego Miasta i społeczności lokalnej są bliskie radnym Rady Miejskiej w Elblągu. Sprawa elbląskiego portu i jego rozwój jest dla Rady szczególnie ważna. Dlatego też, celem wypracowania stosownego stanowiska w kwestii przyszłości portu w Elblągu, oraz chęci współpracy przy kolejnych etapach projektu, Rada Miejska w Elblągu zwraca się do Ministra Aktywów Państwowych o zniesienie klauzuli poufności w projekcie ww. listu. Takie działanie pozwoli Radzie na zajęcie stanowiska przy jednoczesnym zachowaniu jawności działania organów gminy” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, która ma być głosowana na czwartkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej.

- Pan prezydent spotkał się ze wszystkim klubami radnych, by przedyskutować tę sprawę. Wszystkie kluby przychyliły się do tego, by poprzez uchwałę na nadzwyczajnej sesji zaapelować do pana ministra o zdjęcie klauzuli poufności. Moim zadaniem jako przewodniczącego było jej zwołanie w terminie do 7 dni od złożenia wniosku przez grupę radnych. Chcielibyśmy jawnie dyskutować o przyszłości portu – powiedział nam Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

- Naszym zdaniem pan prezydent od razu po otrzymaniu projektu listy intencyjnego powinien wystąpić do pana ministra z wnioskiem o zniesienie tej klauzuli - mówi Marek Pruszak, przewodniczący klubu PiS. - Sprawy związane z przyszłością portu elbląskiego powinny toczyć się przy otwartej kurtynie, a Rada Miejska powinna mieć możliwość opiniowania i podjęcia decyzji w tej sprawie, bo chodzi o znacznej wartości. Jesteśmy za tym, aby jak najszybciej ustalić szczegóły z panem ministrem.