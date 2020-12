Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone

W czwartek (10 grudnia) o godz. 13 odbędzie się rozstrzygnięcie 17. edycji Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych. Wydarzenie odbędzie się w nietypowej (choć typowej dla obecnej sytuacji) formie – jako spotkanie online.

Ogłoszenie werdyktu będzie także okazją do podsumowania tego, co działo się w ciągu ostatniego, trudnego także dla wielu stowarzyszeń i fundacji, roku. Spotkanie da przestrzeń do rozmowy o bieżących sprawach trzeciego sektora w mieście. Uczestnicy dowiedzą się, jakie plany współpracy z organizacjami pozarządowymi ma na 2021 r. elbląski samorząd. Warto również posłuchać, w jaki sposób stowarzyszenia i fundacje mogą wzmacniać swoją rolę, realizując usługi społeczne na rzecz mieszkańców miasta.

Czas trwania spotkania zaplanowany jest na ok. półtorej godziny. By wziąć w nim udział, należy kliknąć na link: https://meet.google.com/odo-ccym-ers Wejście na wydarzenie będzie możliwe na 15 minut przed rozpoczęciem.

Program:

Część I – spotkanie elbląskich organizacji pozarządowych

· Przywitanie uczestników spotkania – Arkadiusz Jachimowicz, Przewodniczący REOP,

· Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w czasie pandemii. Plan współpracy na rok 2021 - Maciej Pietrzak – Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych,

· Usługi społeczne - potrzeby mieszkańców i szansa na wzmocnienie roli organizacji pozarządowych - Maciej Bielawski, ESWIP,

· Dyskusja dot. spraw bieżących, planów, problemów, pomysłów elbląskich organizacji.

Część II – rozstrzygnięcie Konkursu

· Podsumowanie ostatniego roku działalności poprzedniego laureata Konkursu - Bogumiła Salmonowicz, Stowarzyszenie Alternatywni,

· Prezentacja inicjatyw zgłoszonych do Konkursu,

· Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu - Edward Łebkowski, REOP,

· Wirtualne wręczenie czeku z nagrodą - Arkadiusz Jachimowicz, Przewodniczący REOP oraz Krzysztof Grablewski, Fundacja Elbląg,

· Wirtualne wręczenie statuetki

· Zakończenie spotkania.