W czwartek, 28 kwietnia, już po raz 19. wręczone zostaną Laury „Najlepszym z Najlepszych. To nagrody dla ludzi, film i instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego, o których w minionym roku usłyszała Polska, Europa i świat.

Gala „Najlepszym z Najlepszych” odbędzie się w Warmińsko-Mazuskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Laury już po raz 19. przyzna marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

- Co roku jest to okazja do uhonorowania ludzi, firm, instytucji z naszego regionu, o których w minionym roku usłyszała Polska, usłyszała Europa, usłyszał świat. W ten sposób doceniamy inicjatywy mieszkańców, których sukcesy wpływają na pozytywny wizerunek Warmii i Mazur. Żyjemy w przepięknej krainie, bogatej historią, tradycjami, kulturą, ale przede wszystkim bogatą ludźmi, ich pracą i osiągnięciami – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Oprócz chęci uhonorowania osób, które się zasłużyły, impreza ma też inne znaczenie - jest jedynym w skali regionalnej przeglądem różnorodnej aktywności mieszkańców i ich osiągnięć w minionym roku.

- Warto to podkreślać, szczególnie po okresie społecznego spowolnienia, z refleksją nad dobrodziejstwem życia w świecie pokoju, który – jak pokazują dramatyczne wydarzenia w Ukrainie – wcale nie jest tak oczywisty, jak do niedawna nam wszystkim się wydawało - dodaje marszałek Brzezin.

Gala odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia, o godz. 18 w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Informacje o nagrodzonych Laurem „Najlepszym z Najlepszych” zamieścimy na portElu.

