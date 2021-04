Najpierw analiza potrzeb, potem - ewentualnie - boisko

Niedawno pisaliśmy o obradach komisji bezpieczeństwa i spraw samorządowych, w czasie których radni dyskutowali o boisku dla Szkoły Podstawowej nr 23. Projekt uchwały w tej sprawie radni zaopiniowali negatywnie. Podobny finał miały rozmowy na temat boiska podczas ostatnich obrad k omisji oświaty, kultury, sportu i turystyki.

- Myślę, że wszyscy jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby w Elblągu przy każdej szkole podstawowej i średniej były obiekty sportowe, żeby dzieci mogły ćwiczyć i się rozwijać w tym zakresie – mówiła przewodnicząca obradom Irena Sokołowska. - Równie dobrze wiemy, że należy to zaplanować, nie możemy zajmować się jedną placówką – dodała. Stwierdziła, ze o oświacie należy myśleć globalnie.

Wcześniej w trakcie tych samych obrad radni pozytywnie odnieśli się do uchwały zakładającej przygotowanie analizy potrzeb w zakresie infrastruktury szkół.

- Będziemy wiedzieć, jakie są potrzeby tych obiektów do 31 sierpnia – podkreśliła Irena Sokołowska. Zaznaczyła, że boisko przy SP nr 23 jest potrzebne. - Myślę, że w przyszłym roku będziemy konkretnie rozmawiać na temat tego boiska – dodała.

- Jestem nie tylko radną, ale również nauczycielem – mówiła Monika Dwojakowska. - Uważam, że dzieci powinny mieć możliwość korzystania z boiska na świeżym powietrzu, szczególnie gdy zaczyna się sezon letni. W szkołach nie ma klimatyzacji, sale gimnastyczne nie są zbyt duże, dlatego takie boisko bardziej im się przyda – zaznaczyła. Również opowiedziała się za tym, by najpierw dokonać analizy potrzeb w szkołach w ogóle.

Podobnie sprawę przedstawiał uczestniczący w obradach wiceprezydent Janusz Nowak

- Musimy stworzyć hierarchię potrzeb, ale też przeanalizować możliwości – zaznaczył. - Wydaje mi się, a znam stan techniczny obiektów sportowych przy placówkach oświatowych dość dobrze, że akurat to boisko znajdzie się wysoko w rankingu potrzeb w zakresie infrastruktury sportowej – podkreślił. Dodał, że najlepiej byłoby zrealizować wszystkie potrzeby szkół, na to jednak potrzeba pieniędzy.

Radny Bogusław Tołwiński stwierdził, że należy docenić inicjatywę mieszkańców w kwestii projektu uchwały.

- To trzeba uszanować – stwierdził. - Jeżeli wymienia się tu, że była to sprawa wielokrotnie odkładana, to z jakiegoś powodu nie doszło do porozumienia – zaznaczył. - Kolejne przekładanie albo obiecanie, „że będzie”, najwyraźniej tym państwu nie wystarcza. Mam zamiar zagłosować za tą uchwałą, ponieważ uważam, że skoro do niej doszło, to znaczy, że przez jakiś czas te rozmowy były prowadzone, ale cały czas to spełzało na niczym...

- Pan radny ma rację, też cenię sobie inicjatywę mieszkańców – odpowiadał Janusz Nowak. Podkreślił też, że już w 2012 r. takie instytucje jak straż pożarna zgłosiły nie tyle potrzebę, co nakaz wykonania koniecznych prac.

- To, że tego nie zrobiliśmy do dzisiaj, to nie dlatego, że uważamy, że tego nie trzeba robić, że to jest mało ważne, tylko dlatego, że musimy mierzyć siły na zamiary – mówił wiceprezydent. - W pierwszej kolejności realizujemy te zapisy nakazu straży pożarnej, których niezrealizowanie narażałoby dzieci i młodzież na niebezpieczeństwo. Sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych. Podobnie tu: nikt nie mówi, że ta inicjatywa jest zła, nikt nie mówi, że tego boiska nie należy budować. Są rzeczy, które czekają dłużej – argumentował.

Dyskusja wokół boiska trwała długo. Radny Adam Matwiejczuk przypominał, że SP nr 23 to w zasadzie jedyna szkoła, która ma wyłączone z użytkowania boisko. Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji, podkreślała, że warto pochylić się nad potrzebami wszystkich szkół i uczniów. Radny Paweł Kowszyński zaznaczył z kolei, że w obrębie szkoły mogłoby powstać boisko, np. w formie Orlika i że warto byłoby wpisać boisko do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Mimo wyrażonego wielokrotnie uznania dla projektu uchwały, powstałego z inicjatywy mieszkańców, został on przez komisję zaopiniowany negatywnie.

Za projektem uchwały byli radni Paweł Kowszyński i Bogusław Tołwiński. Przeciw głosowali radni: Irena Sokołowska, Monika Dwojakowska i Marek Kamm. Radni Marek Burkhardt i Adam Matwiejczuk wstrzymali się od głosu.

Do sprawy boiska przy SP nr 23 i inicjatyw mieszkańców z nią związanych będziemy powracać na naszych łamach.