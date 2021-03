Najważniejsze informacje dla emerytów i rencistów o PIT

W tym roku ZUS nie rozliczy emerytom nadpłaty podatku. W tym roku część emerytów czekają zmiany: wszyscy ci, którym z rozliczenia podatku za 2020 r. wynika nadpłata, nie zostaną już – tak jak do tej pory – rozliczeni przez ZUS. Zamiast PIT-40 A takie osoby otrzymają w tym roku PIT-11A.

Osoby, które otrzymają z organu rentowego PIT-11A, mogą:: złożyć samodzielnie zeznanie roczne, albo nic nie robić do 30 kwietnia - wtedy zostanie zaakceptowane zeznanie PIT-37 za 2020 r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT. Jeśli senior w ubiegłym roku otrzymał PIT-40 A i przekazał 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego wypełniając jedynie oświadczenie PIT-OP, ta sama organizacja otrzyma automatycznie procent jego podatku również w tym roku. Jeśli jednak chciałby zmienić swój wybór (a otrzymał w tym roku PIT-11A) – będzie musiał złożyć do urzędu skarbowego zeznanie PIT-37. Z formularza PIT-OP mogą bowiem skorzystać tylko ci, którzy otrzymali od ZUS-u PIT-40A. Zwrot nadpłaty podatku trwa do 45. dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane albo złożone elektronicznie - najłatwiej w usłudze twój e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3. miesięcy.

Osoby, które otrzymały PIT-40 A nie muszą rozliczać PIT, o ile nie osiągnęły w ubiegłym roku przychodów z innych źródeł i nie korzystają z ulg i odliczeń. W przeciwnym wypadku powinny do 30 kwietnia złożyć odpowiednie zeznanie roczne.. Twój e-PIT – najszybsza i najprostsza forma rozliczenia. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne

na podstawie posiadanych przez siebie danych. Logowanie do usługi odbywa się przez e-Urząd Skarbowy, na stronie www.podatki.gov.pl. Dostępne będzie również oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.

e-Urząd Skarbowy

Od 1 lutego 2021 r. na stronie podatki.gov.pl działa e-Urząd Skarbowy: nowy serwis elektroniczny Krajowej Administracji Skarbowej. Umożliwia on nie tylko elektroniczne rozliczenie PIT, ale też szybkie i wygodne załatwienie innych spraw podatkowych,

bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Jak przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP Jeśli podatnik przekazał swój 1% podatku wybranej OPP w ubiegłym roku i chce, aby również w tym roku jego wpłatę otrzymała ta sama organizacja, nie musi nic robić. Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A nie będą musieli nic robić. Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A to dane wybranego rok wcześniej OPP zostaną automatycznie przeniesione do nowego zeznania w usłudze Twój e-PIT. Takie zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone z dniem 30 kwietnia 2021 r. Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1% podatku na rzecz innej OPP niż rok wcześniej, musi złożyć PIT-OP lub zeznanie podatkowe.

Zwrot nadpłaty

Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, to jej zwrot można otrzymać na trzy sposoby:

- przelewem bankowym – jest to najkorzystniejsza i najszybsza forma otrzymania zwrotu nadpłaty. Jeśli podatnik nie wskazał w urzędzie skarbowym numeru osobistego rachunku bankowego lub wskazany numer jest nieaktualny należy wypełnić część „N” zeznania albo złożyć ze swoim zeznaniem podatkowym formularz aktualizacyjny ZAP-3 lub NIP-7. Jeżeli numer rachunku wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, nie zachodzi konieczność składania formularza aktualizującego

ani wypełniania części „N” zeznania;

- przekazem pocztowym – w przypadku, gdy rachunek bankowy nie został zgłoszony w urzędzie. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu;

- w kasie - istnieje też możliwość zażądania zwrotu podatku w kasie. Należy to zaznaczyć w zeznaniu PIT-37 /pozycja 136/. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2021 r. zniesiona została obsługa kasowa w urzędach skarbowych. Świadczenie usługi kasowej w 2021 r. zostało przeniesione do 15 wybranych urzędów pocztowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów.