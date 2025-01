Naprawa uszkodzonej śluzy na przekopie zajmie dwa miesiące

W wyniku sztormu na Bałtyku dwa tygodnie temu doszło do uszkodzenia śluzy w porcie morskim Nowy Świat nad Zalewem Wiślanym. Awarii uległy urządzenia sterujące śluzy. Kanał przez kilka dni był zamknięty. Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, obecnie przeprawa przez przekop odbywa się w trybie ręcznym, a naprawa usterki może potrwać dwa miesiące.

- W północnej maszynowni bram śluzy Kanału Żeglugowego w Porcie Nowy Świat doszło do awarii na skutek zalania elektroniki. Przeprawa na chwilę obecną działa w trybie „ręcznym”, przejście statków pomiędzy Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską jest możliwe po wcześniejszej awizacji. Trwają natomiast prace, polegające na docelowym przywróceniu normalnego funkcjonowania wszystkich mechanizmów (może to potrwać ok. 2 miesiące). W toku są również uzgodnienia z serwisantami oraz analizy w zakresie ewentualnych, koniecznych do przeprowadzenia prac - informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dodajmy, że ze względu na awarię przez przekop nie mógł m. in. przepłynąć statek Tanais, wiozący towar do portu w Hamburgu.

- Na skutek wyjątkowego splotu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w ostatni weekend, w północnej maszynowni bram śluzy Kanału Żeglugowego w Porcie Nowy Świat doszło do awarii. Dla żeglugi niezwłocznie wydano ostrzeżenie nawigacyjne. Urząd Morski w Gdyni, mając na względzie wagę zapewnienia drożności drogi wodnej, niezwłocznie podjął intensywne działania, zmierzające do jak najszybszego usunięcia awarii. Natychmiast po ustąpieniu niekorzystnych warunków dokonano oględzin oraz nawiązano kontakt z serwisem. Obecnie podejmowane są starania, aby jak najszybciej przywrócić możliwość przejścia przez śluzę - informowała nas wówczas Magdalena Kierzkowska.