Nareszcie weekend: Baltic Cup, planszówki, marsz zdrowia i mnóstwo sportu

Co się będzie działo w ten weekend w Elblągu? O tym jak zawsze informujemy w piątkowe południe. A Ty na co się wybierasz?

Piątek - niedziela (18-20 października)

Najbliższy weekend minie w Elblągu pod znakiem tańca. W hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej po raz 24. odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. W tym roku częścią imprezy są Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 tańcach. Zapowiada się więc barwna, emocjonująca i pełna ekspresji sportowo-kulturalna impreza, podczas której widzowie będą mogli podziwiać reprezentantów kilkudziesięciu krajów świata. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

Piątek, 18 października

W Tolkmicku czeka gratka dla fanów disco polo. Na koncercie z okazji Dni Seniora (początek ok. godz. 18) wystąpi Zenon Martyniuk. Wcześniej (od godz. 16) organizator – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – zaprasza na występy zespołów Tolkmiczanki i Sasanki oraz Duetu Wokalnego AireS. Całość zwieńczy zabawa taneczna, wstęp na imprezę jest bezpłatny.

W Ratuszu Staromiejskim odbędzie się spotkanie z Jakubem Czerwińskim, autorem książki „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Historia życia”. Rozmowę poprowadzi dr Daniel Czerwiński z IPN w Gdańsku. Wstęp na spotkanie, które rozpocznie się o godz. 17, jest wolny.

Sobota, 19 października

Warto wpaść na marsz zdrowia „Kocham Cię życie”, który rozpocznie się o godz. 12 pod Urzędem Miejskim. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta na starówkę, gdzie będą mogli skorzystać z różnych badań zdrowotnych i profilaktycznych, a także z poczęstunku przygotowanego przez Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Na marsz jak co roku zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.

Polecamy również spacer doliną Grabianki, na który zaprasza Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Na trasie m.in. tzw. Biała droga i Biała Leśniczówka. Zbiórka o godz. 10 pod dębem Bażyńskiego. Udział w spacerze jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Więcej szczegółów tutaj.

Z kolei leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg zapraszają na grzybobranie, które odbędzie się w sobotę w Krasnym Lesie. Początek o godz. 9. Na najlepszych grzybiarzy czekają nagrody. Zbiórka ok. 1 km od parkingu leśnego (dojście asfaltową drogą, na miejsce będą kierować strzałki). Więcej tutaj

Miłośników planszówek zachęcamy do wybrania się do Biblioteki Elbląskiej, gdzie od godz. 11 do 20 będzie można bawić się w „Sobotnie granie na spontanie”. W sali u św. Ducha przygotowanych zostanie wiele ciekawych gier planszowych, w których można grać całymi rodzinami.

Również w Bibliotece Elbląskiej (Biblioteka Młodego Czytelnika przy ul. Zamkowej) w sobotę o godz. 12. odbędą się warsztaty dla dzieci z ilustratorką i autorką książek dla nich Agatą Królak. Zajęcia odbędą się wokół książki pt. „Włosy”. Obowiązują zapisy.

Na warsztaty zaprasza również Centrum Spotkań Europejskich Światowid. W sobotę i niedzielę ich uczestnicy będą zajmować się kreatywnych przetwarzaniem cyfrowych zbiorów epoki średniowiecza. Zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby powyżej 16. roku życia, poprowadzą Robert Turło i Adam Przybysz. Obowiązują zapisy.

Niedziela, 20 października

O godz. 10 spod napisu „Elbląg” na starówce ruszy kolejna wycieczka rowerowa, organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym razem celem będzie Szlak Kopernikowski, a szczególnie odcinek przez Żulawy Wiślane w kierunku Malborka. Powrót przewidziany na godz. 15. Szczegóły znajdziecie tutaj.

O sportowych wydarzeniach w Elblągu więcej piszemy w „Sportowym weekendzie”.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.