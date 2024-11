Nareszcie weekend: basen, teatr, koncerty i warsztaty

Co się będzie działo w ten weekend w Elblągu? O tym tradycyjnie informujemy w piątkowe południe. Do dzieła!

Szukacie innowacyjnego pomysłu na Andrzejki? Wyjątkowy wieczór możecie spędzić w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie 29 listopada odbędzie się muzyczna impreza, której towarzyszyć będą zabawy i konkursy. Bilety dostępne są w kasie basenu, ilość miejsc ograniczona.

Czy znikające w pralce podczas prania skarpetki mogą być inspiracją do napisania książki, na podstawie której powstanie potem spektakl? Okazuje się, że tak. „Niesamowite Przygody Dziesięciu Skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” już w tę sobotę (30 listopada) zagoszczą na scenie w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

30 listopada w Bibliotece Elbląskiej (sala im. Gierszewskiego) odbędą się warsztaty literackie. Stowarzyszenie Alternatywni i Alternatywny Elbląski Klub Literacki zapraszają wszystkich chętnych, którzy mają potrzebę przelania swoich myśli na papier.

Także 30 listopada miłośnicy muzyki klasycznej będą mieli okazję przeżyć niezapomniany wieczór w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Wszystko za sprawą koncertu pt. „Fortepianowe Natchnienie” podczas którego na scenie wystąpi wybitna polska pianistka Aleksandra Świgut.

Koncert Spiritus Mundi, który również odbędzie się 30 listopada, "to wywoływanie duchów zamieszkałych w moich wiekowych instrumentach. Każdy z nich ma do opowiedzenia historię, a ja wpadając w trans stanę się ich transmiterem. Wyjawiając ostatnie słowa i sekrety, za pomocą muzycznej alchemii zakorzenionej głęboko w personalnych upodobaniach do legend, ludowych bajek, mrocznych wiejsko miejskich historii opowiadanych nocą przy akompaniamencie szumu drzew lub burzowego wiatru". Zagra Aleksander Jelenič.

1 grudnia możemy odwiedzić Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych SztukaTERRIA, który odbędzie się w sali widowiskowo-sportowej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. W godzinach 10-17:będzie można nabyć unikatowe wyroby rękodzielnicze, artystyczne oraz naturalną żywność.

Jak co roku, tym razem 1 grudnia spod Bramy Targowej wyruszą w miasto Motomikołaje. Charytatywne wydarzenie na rzecz małych pacjentów i podopiecznych placówek niosącym im pomoc rozpocznie się o 11.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.