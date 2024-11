Spiritus Mundi w Galerii EL

Koncert Spiritus Mundi to wywoływanie duchów zamieszkałych w moich wiekowych instrumentach. Każdy z nich ma do opowiedzenia historię, a ja wpadając w trans stanę się ich transmiterem. Wyjawiając ostatnie słowa i sekrety, za pomocą muzycznej alchemii zakorzenionej głęboko w personalnych upodobaniach do legend, ludowych bajek, mrocznych wiejsko miejskich historii opowiadanych nocą przy akompaniamencie szumu drzew lub burzowego wiatru.

Ta opowieść tworzy mistyczno-oniryczną atmosferę zbudowaną z mrucząco niskich tonów organopianu i lirycznego śpiewu fisharmonii, od czasu do czasu dopełniając to ludzkim głosem.

Fisharmonia i organopian to instrumenty dęte klawiszowe z grupy idiofonów stroikowych, wydają dźwięk poprzez pompowanie do nich powietrza specjalnymi miechami. Fisharmonia używana była głównie w kaplicach i niewielkich kościołach, w zastępstwie organów, a także w tzw. domowym muzykowaniu. W połowie XIX wieku, tak pisał o niej Paul-Armand Silvestre, myślę, że dostatecznie wyczerpał temat jeżeli chodzi o oddanie istoty tego instrumentu:

„Fisharmonia to przede wszystkim instrument poetycki, przesiąknięty dreszczami z zaświatów. Trzeba tego słuchać z zamkniętymi oczami, tak jak w nocy słucha się szeptu wiatru i plusku fal. Przypomina atmosferę wypełnioną magicznymi wibracjami, które nadają ludzkiemu głosowi mistyczną barwę i sprawiają, że wszelkie kontury kołyszą się niemal niezauważalnie. Ci, którzy potrafią wyczarować duszę tego nowoczesnego instrumentu, który został stworzony, aby ukazać odwieczną poezję stworzenia, w obfitości wiosennych pąków i słodkich bólów miłości, mogą nazwać się szczęściarzami"

Jelenič to muzyk w dużej mierze samouk, ukończył pierwszy stopień szkoły muzycznej na fortepian. Na scenie występuje od kilkunastu i ma za sobą masę koncertów w całej Polsce oraz kilka zagranicznych. Związany jest głównie z muzyką alternatywną (zespoły: Swayzee, sexycutts, augen x), jednak to jego zamiłowanie do muzyki dawnej, romantycznej, a zwłaszcza organowej, pchnęło go do stworzenia repertuaru autorskiego na ponad stuletnią fisharmonię i równie wiekowy organopian. Są to kompozycje melancholijne i emocjonalne przeplatające się z improwizacjami wędrującymi w różnych kierunkach, w zależności od stanu ducha oraz nastroju autora, co czyni każdy koncert wyjątkowym i niepowtarzalnym wydarzeniem.

𝗞𝗢𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧 𝗦𝗣𝗜𝗥𝗜𝗧𝗨𝗦 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜 – 𝗔𝗟𝗘𝗞𝗦𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗝𝗘𝗟𝗘𝗡𝗜𝗖̌

𝗞𝗶𝗲𝗱𝘆: 𝟯𝟬 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮

𝗢 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝗲𝗷: 𝟭𝟴

𝗚𝗱𝘇𝗶𝗲: 𝗞𝗿𝘂𝘇̇𝗴𝗮𝗻𝗲𝗸 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗶 𝗘𝗟

𝗞𝗼𝘀𝘇𝘁: 𝟮𝟱 𝘇ł (𝗯𝗶𝗹𝗲𝘁𝘆 𝗱𝗼 𝗸𝘂𝗽𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮 𝘄 𝗱𝗻𝗶𝘂 𝗸𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝘂, 𝗸𝗮𝘀𝗶𝗲 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗶 𝗘𝗟)

//post-romantyzm// neo-folk//wiktoriański ambient//turpistyczny kontrapunkt//