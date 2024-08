Nareszcie weekend: koncerty na Święcie Chleba, smocze łodzie, cyrkowcy i finał Salonu Muzycznego

Wakacje powoli zmierzają ku końcowi, ale w Elblągu w ten weekend jest co robić! Święto Chleba, które teraz się odbywa, oferuje mnóstwo atrakcji, a my proponujemy jak przyjemnie i aktywnie spędzić najbliższe dni.

Piątek (23 sierpnia)

Korzystając ze słonecznej, letniej pogody w piątkowe popołudnie zapraszamy na wakacyjną wycieczkę kajakową organizowaną przez MOSIR. Wypłyniemy razem z przewodnikiem PTTK na wycieczkę krajoznawczą po rzece Elbląg. Kto nie boi się trochę zmoczyć niech przygotuje się na start w piątek o godz. 17.

Ci, którzy jednak nie chcą się zmoczyć, a piątek chcą spędzić aktywnie, mogą udać się na kurs survivalu także organizowany przez MOSIR. Mile widziani są początkujący, jak i ci, którzy w sztuce przetrwania mają już pewne doświadczenie. Zbiórka w piątek też równo o godz. 17 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

W piątek sporo się dzieje oczywiście na Święcie Chleba! O godzinie 20 na placu przy Katedrze wystąpi Varius Manx wraz z Kasią Stankiewicz. Po koncercie odbędzie się jeszcze pokaz artystyczny sztuk nowocyrkowych w ramach Festiwalu Enklawa, a piątek na Święcie Chleba zakończy Ronnie Ferrari swoim koncertem także na placu przy Katedrze. Pełny harmonogram Święta Chleba pod tym linkiem.

Sobota (24 sierpnia)

W sobotę przed południem zapraszamy na festyn Kajkowe w Parku Kajki. Na gości czeka wyszywanie lalek, wystawa prac Marty Laskowskiej, a dla najmłodszych przygotowano malowanie twarzy, czy bańkowisko. Ponadto, o 12:30 rusza kurs zumby prowadzony przez instruktorów ze szkoły tańca „Zumba by Marcin”. Pogoda zapowiada się wyśmienicie, więc zapraszamy o godz. 11 do Parku Kajki!

Święto Chleba obfituje także w emocje sportowe. Zgodnie z tradycją, w sobotę o godz. 10 rusza wyścig smoczych łodzi. W zawodach biorą udział 10-osobowe zespoły, a trasa biegnie od mostu Niskiego do Wysokiego. Walczyć o wygraną będzie zespół „portEl i przyjaciele”. Zapraszamy do wspólnego kibicowania!

W Oleśnie w sobotnie popołudnie odbędzie się festyn charytatywny „Uszko Gai”. Przewidziane są takie atrakcje jak występ zespołu Nord Blues, kiermasz domowych ciast, zabawy dla dzieci, loteria fantowa z nagrodami oraz ognisko. Festyn trwa od godz. 15 do 20. Cały dochód jest przeznaczony na operację otwarcia kanału słuchowego i rekonstrukcji małżowiny usznej małej Gai. Pomagajmy! Razem możemy wiele zdziałać.

W sobotni wieczór na Święcie chleba czeka nas mnóstwo muzycznych wrażeń! O godz. 18 scenę przy Katedrze swoim występem uświetni zespół Proud Mary, a po nim, o godz. 20 na scenę wyjdzie Natalia Przybysz. Można będzie bawić się do późnej nocy, bo na godzinę 22 przewidziany jest występ DJa Max Farenthide, a ostatni akcent w sobotę na Święcie Chleba to spektakl ogniowy na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Będzie się działo!

Niedziela (25 sierpnia)

Sport na Święcie Chleba odgrywa prominentną rolę, więc po smoczych łodziach czas na siatkówkę. W niedzielę o 10 rusza turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga. Mecze będą rozgrywane na boiskach Grupy Wodnej. Zachęcamy do gorącego dopingu!

Wakacje dobiegają końca, tak samo jak Letni Salon Muzyczny w Bażantarni. Na ostatnią edycję organizatorzy przygotowali koncert folkowego zespołu Banda Czworga. Grupa o elbląskim rodowodzie wykonuje muzykę tradycyjną z elementami historycznymi w swoim brzmieniu i tekstach. Początek tradycyjnie o godzinie 17.

Tymczasem Święto Chleba swoim koncertem zwieńczy Daria ze Śląska. Wystąpi ona na placu przy Katedrze w niedzielny wieczór, o godz. 20. Ciekawie zapowiada się widowisko „MIASTOBLASKI” na rzece Elbląg o 21:30. Puszczane będą światła, a w nocnej scenerii całość będzie wyglądała niezwykle efektownie.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Słonecznego weekendu!