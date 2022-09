Nareszcie weekend: Seniorada i Rodzinny Piknik Lekkoatletyczny

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (2 września)

Młodzieżowa Rada Miasta organizuje koncert muzyczny w amfiteatrze na dolince i zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu przy muzyce, pożegnania wakacji i spojrzenia na twórczość lokalnych artystów. Pojawi się muzyka różna, od rocka przez jazz, do muzyki polskiej. Weźcie ze sobą znajomych, kocyk, coś do jedzenia albo picia!

Sobota (3 września)

Już w tę sobotę o godz. 11 rozpocznie się 17. edycja Przeglądu Zespołów Śpiewaczych „Seniorada”. Na scenie usytuowanej przy Świetlicy Wiejskiej w Suchaczu zaprezentują się zespoły z terenu naszego województwa, a najlepsi w ocenie jury zdobędą puchar przechodni i prawo organizowania kolejnej edycji imprezy w przyszłym roku.

W sobotę o godz. 15 na Placu Masztowym w Stegnie, odbędzie się impreza gromadząca fanów amerykańskiej motoryzacji. Wydarzenie gromadzi dziesiątki miłośników amerykańskiej motoryzacji, którzy mają ochotę pooglądać pojazdy, porobić zdjęcia i porozmawiać z właścicielami. Na imprezie nie zabraknie foodtracków z amerykańskimi hamburgerami i meksykańskim burito.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (15 stycznia) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Niedziela (4 września)

Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne, dla najlepszych medale, a także dmuchańce, kawiarenka, słodkości. To wszystko będzie czekało na uczestników Rodzinnego Pikniku Lekkoatletycznego, który w najbliższą niedzielę odbędzie się na boisku przy ul. Saperów 14G (miasteczko szkolne).

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos.