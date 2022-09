Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend kibice piłki nożnej będą mogli wybrać się na mecze II i IV-ligowej Olimpii. Wyjazdowa potyczka czeka natomiast zawodników Concordii.

Olimpia z Wisłą

W sobotnie (3 września) popołudnie żółto-biało-niebiescy podejmą na stadionie przy Agrykola Wisłę Puławy. Oba zespoły w bieżących rozgrywkach radzą sobie dobrze i trudno jest wskazać faworyta tego spotkania. Olimpia zgromadziła do tej pory trzynaście punktów i zajmuje miejsce czwarte, Wisła ma tyle samo oczek i plasuje się pozycję niżej. Kilka dni temu elblążanie wygrali w Gdyni z Bałtykiem 3:0 i awansowali do kolejnej rundy Pucharu Polski. Warto nadmienić, że podopieczni Przemysława Gomułki tworzą najbardziej skuteczną defensywę w II ligowych rozgrywkach, bo do tej pory stracili zaledwie sześć goli. Liczymy na to, że w sobotnim mecz płocczanie nie popsują im statystyk i trzy punkty zostaną w Elblągu. Początek spotkania o godz. 17.

Concordia w Łowiczu

Nie wiedzie się piłkarzom Concordii w rozgrywkach III- ligowych. Elblążanie wciąż czekają na premierowe zwycięstwo, do tej pory zdołali tylko raz zremisować, a przegrali aż cztery mecze i spadli na ostatnie miejsce w tabeli. W najbliższym meczu o przełamanie może być ciężko, bowiem Pelikan Łowicz regularnie zdobywa punkty i ma ich siedem więcej od pomarańczowo-czarnych. Sobotni mecz w Łowiczu rozpocznie się o godz. 12.

Rezerwy z Granicą

Przed młodymi piłkarzami Olimpii 5. kolejka IV-ligowych rozgrywek. Poprzednie cztery mecze kończyły się ze zmiennym szczęściem. Dwa pierwsze pojedynki rezerwy przegrały, w 3. serii zgarnęły trzy punkty, a w ostatnim spotkaniu zremisowali. Kolejnym rywalem elblążan będzie Granica - zespół który do tej pory w każdym meczu strzelał po dwa gole. Kętrzynianie zdobyli do tej pory sześć punktów, piłkarze Olimpii natomiast cztery. Mamy nadzieję, że żółto-biało-niebiescy odniosą drugi zwycięstwo w tym sezonie i prześcigną rywala w ligowej tabeli. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę na stadionie przy ul. Moniuszki o godz. 17.