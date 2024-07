Nareszcie weekend. Sporty wodne, bursztynowa miss i spacer z przewodnikiem

Nareszcie mamy długo wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? Przedstawiamy Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (20 lipca)

W sobotę, 20 lipca, odbędzie się IV Festiwal Sportów Wodnych. Zaplanowana w ramach wydarzenia jest również wystawa produktów i usług branży morskiej. Tego dnia wiele ciekawego będzie działo się na scenie ustawionej na Bulwarze Zygmunta Augusta w pobliżu rzeki Elbląg. Wystąpią młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, odbędą się wybory Bursztynowej Miss Polski, a także usłyszymy dwa zespoły prezentujące muzyką żeglarską: Atlantyda oraz Trzy Majtki. Całość zwieńczy zabawa z DJ Kosą. Na miłośników kulinarnych podróży czeka Festiwal Smaków Azjatyckich (19-21 lipca), podczas którego będzie można spróbować dań z różnych zakątków Azji.

Nie zabraknie również żeglarskich zmagań. 20 i 21 lipca odbędą się regaty o Puchar Miasta Elbląga na Zalewie Wiślanym (w marinie Suchacz).

W sobotę odbędzie się też trzeci w tym roku spacer, organizowany przez Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Nawiązuje on do staromiejskiej zabudowy Elbląga. Tajemnice elbląskich kamieniczek poznawać będziemy od godz. 10. Wyruszamy na spacer spod Bramy Targowej. Przewodnikiem będzie Mirosław Kowalski.

Droga do tytułu Bursztynowej Miss Polski rozpoczyna się od konkursów eliminacyjnych. Jeden z nich odbędzie się w sobotę w Elblągu. Konkurs Bursztynowej Miss Polski, który odbywa się już po raz 21., w Elblągu ma swój debiut. Będzie obejmował cztery wyjścia, w których uczestniczki wystąpią w strojach kąpielowych, letnich sukienkach oraz w strojach sportowych. To będzie wyjątkowa okazja dla uczestniczek, aby zabłysnąć na elbląskiej scenie i zdobyć tytuł Bursztynowej Miss Elbląga. Start godz. 18.30 na bulwarze Zygmunta Augusta.

Niedziela (21 lipca)

O godz. 16 na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL odbędzie plenerowy spektakl teatralny pt.: „Jak Czesiek i Wiesiek oddali księżyc”, a po spektaklu wspólnie pobawimy się cyrkowo w „twoje - moje”. Najpierw jednak przygotujemy niezbędne rekwizyty według własnego pomysłu.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza w niedzielę na kolejny koncert XXVII Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Tym razem będzie to recital piosenki literackiej i kabaretowej w wykonaniu Marty Sosnowskiej i Wojtka Gęsickiego pod tytułem „Życiem się ciesz”. W programie usłyszymy piosenki autorskie Wojtka Gęsickiego, a także Cohena, Buszmana, Siwka, Goryńskiego. Nie zabraknie dowcipu i piosenki żydowskiej. Początek godzina 17.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Słonecznego weekendu!